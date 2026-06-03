Ціни на пальне сьогодні: різниця вартості бензину та дизпалива на АЗС усе ще відчутна

Вартість бензину і дизпалива на українських АЗС 3 червня без сюрпризів. Але різниця між цінами у різних операторів залишається помітною. Найдорожче пальне традиційно пропонують преміальні мережі, тоді як державні станції показують більш доступні цінники.

Станом на середу, 3 червня, бензин А-95 на великих заправках коштує від 74,90 до 80 грн за літр. Різниця у вартості дизеля становить кілька гривень, а автогаз залежно від мережі можна знайти як за 45,90 грн, так і майже за 48 грн за літр.

Так, на АЗС OKKO і WOG ціни практично ідентичні.

Літр преміального бензину А-100 продають по 89,90 грн;

фірмовий А-95 оцінили в 82,90 грн;

стандартний А-95 Євро — по 79,90 грн.

У мережі SOCAR вартість пального трохи вища.

Бензин NANO 100 — 89,99 грн/л;

NANO 95 — 83,99 грн/л;

звичайний А-95 виставили по 79,99 грн/л.

Ціни на бензин 3 червня — порівняння та аналіз Фото: enkorr.ua

На яких АЗС найнижчі ціни на пальне — список

Найнижчі ціни серед популярних мереж пропонує "Укрнафта".

Відео дня

Бензин А-95 тут продають по 74,90 грн за літр,

Бензин 95 Energy — по 76,90 грн;

А-92 — по 69,90 грн;

А-98 Energy коштує 82,90 грн.

Скільки коштує дизель

На OKKO і WOG брендове дизельне паливо буде реалізовано по 91,90 грн за літр, стандартний дизель — по 88,90 грн.

SOCAR встановив ціни на дизель на рівні 91,99 за преміальний NANO Extro і 88,99 за звичайний NANO.

На "Укрнафті" дизель дешевший: Energy ДП коштує 87,90 грн/л, звичайне дизпаливо — 85,90 грн/л.

Ціни на автогаз

Найдоступніший автогаз пропонує "Укрнафта" — 45,90 грн за літр.

У мережах OKKO і WOG газ продають по 47,90 грн/л, а на SOCAR — по 47,99 грн/л.

Нагадаємо, що за словами енергоексперта та економіста Володимира Омельченка, роздрібний ринок бензину в Україні стабілізується. І вже найближчим часом почнеться поступове зниження цін на пальне.