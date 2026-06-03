З 1 липня все зміниться: на українських АЗС почнуть продавати бензин зі спиртом

З 1 липня на всіх автозаправних станціях України почне діяти новий стандарт бензину Е10, який передбачає додавання до 10% біоетанолу. За оцінкою експертів, це може підвищити вартість пального на 50–70 копійок за літр.

Про це розповів директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн у коментарі РБК-Україна.

За його словами, перехід відбудеться одразу, а не поступово: з 1 липня на заправках має продаватися пальне з 10% біоетанолу.

Куюн зазначив, що подорожчання буде незначним. За його словами, додаткові витрати становлять у середньому 15–25 доларів на тонні пального, іноді — до 30 доларів.

“У перерахунку це приблизно 50–70 копійок на літрі. Але коли бензин коштує близько 70–75 грн, це менше ніж 1% вартості. Тобто це не той фактор, який суттєво вплине на ціну для споживача”, — сказав він.

Експерт також наголосив, що вміст біоетанолу до 10% є безпечним для всіх двигунів. За його словами, для більшості автомобілів нічого не зміниться, а старі моделі можуть потребувати лише незначного коригування паливної системи. Проблеми можуть виникати лише за значно вищого вмісту біоетанолу — від 15%.

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За словами Куюна, після запровадження нового стандарту основні позначення на заправках, імовірно, залишаться незмінними, зокрема А-95. Водночас може з’явитися уточнення щодо складу пального.

Він додав, що перехід на Е10 уніфікує український ринок із європейським. Раніше для України доводилося формувати окремі партії бензину, що збільшувало витрати на виробництво та логістику.

“Тепер пальне для України і ЄС фактично буде однаковим продуктом. Виробникам більше не потрібно робити окремі партії, резервуари чи логістику під Україну”, — пояснив Куюн.

За його оцінкою, у перспективі це може сприяти стабілізації цін на пальне після адаптації ринку до нового стандарту.

Нагадаємо, енергоексперт та економіст Володимир Омельченко заявив, що ситуація на роздрібному ринку бензину в Україні поступово стабілізується. За його прогнозом, найближчим часом ціни на пальне почнуть знижуватися.

Станом на 3 червня вартість бензину А-95 на великих українських АЗС коливалася від 74,90 до 80 грн за літр. Ціни на автогаз залежно від мережі становили від 45,90 до майже 48 грн за літр.