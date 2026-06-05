Економваріант: у продаж надходить найдешевший Kawasaki за $3000 (фото)

Мотоцикл Kawasaki W175 нового покоління виходить на глобальний ринок. Доступна модель оснащена ABS і впорскуванням пального.

Ціна Kawasaki W175 LTD (саме так називається нова модель) становить усього 2999 доларів. Інформація про новинку з'явилася на офіційному сайті японського виробника.

Класична модель витримана у стилі 60-х Фото: Kawasaki

Найдешевший мотоцикл Kawasaki відомий з 2017 року і перше його покоління продавали переважно в країнах, що розвиваються. Нова ж модель уже доступна в США і може з'явитися в Європі.

Мотоцикл Kawasaki W175 LTD — класична модель із дизайном у дусі 60-х років. Легкий (масою 125 кг) байк початкового рівня створений спеціально для міста.

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Новий Kawasaki W175 LTD оснащений одноциліндровим чотиритактним двигуном повітряного охолодження об'ємом 177 куб. см із впорскуванням пального. Він розвиває 13 к. с. при 7500 об/хв та 13 Н∙м при 6000 об/хв. Із 5-ступінчастою механічною КПП максимальна швидкість становить 110 км/год.

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Kawasaki W175 LTD оснащений інжекторним двигуном та ABS Фото: Kawasaki

Хоча модель бюджетна, її оснащення не можна назвати зовсім бідним. Мотоцикл Kawasaki W175 LTD отримав 17-дюймові диски, переднє дискове гальмо та ABS.

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