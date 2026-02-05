Сучасна класика: представлено новий потужний мотоцикл Jawa 730 (фото)

Jawa Moto поступово осучаснює свою лінійку. Новий мотоцикл Jawa 730 Twin поєднує класичні риси і сучасні технології.

Байк Jawa 730 Twin належить до нового сімейства мотоциклів чеської марки та є однією з найпотужніших сучасних моделей. Про це повідомляє сайт Bike Wale.

Мотоцикл здатен розвинути 204 км/год

Нова Jawa 730 Twin випускатиметься на головному підприємстві в Чехії, а не в Індії, де наразі виробляють класичні моделі (вони продаються і в Україні). Байк націлений, передусім, на європейський ринок.

Мотоцикл Jawa 730 Twin — модель класу naked із агресивним стилем. У її дизайні присутні і класичні елементи на кшталт обтічної круглої фари. Маса становить 213 кг.

Важливо

Байк оснастили 730-кубовим двоциліндровим двигуном рідинного охолодження стандарту Євро-5+. Його запропонують у версіях на 47 та 82 к. с., причому потужніший варіант здатен розвинути 204 км/год.

Комплектація включає діодні фари, ABS і навігацію

Нова Jawa 730 Twin отримала підвіску від KYB і вентильовані дискові гальма Brembo з ABS від Bosch. Крім того, комплектація байка включає діодні фари, цифровий щиток приладів, Bluetooth, навігацію та безключове запалювання.

До речі, нещодавно дебютувала нова Jawa 350 із класичним дизайном та сучасною "начинкою".

