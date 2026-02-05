Современная классика: представлен новый мощный мотоцикл Jawa 730 (фото)

Jawa Moto постепенно осовременивает свою линейку. Новый мотоцикл Jawa 730 Twin сочетает классические черты и современные технологии.

Байк Jawa 730 Twin принадлежит к новому семейству мотоциклов чешской марки и является одной из самых мощных современных моделей. Об этом сообщает сайт Bike Wale.

Мотоцикл способен развить 204 км/ч

Новая Jawa 730 Twin будет выпускаться на головном предприятии в Чехии, а не в Индии, где сейчас производят классические модели (они продаются и в Украине). Байк нацелен, в первую очередь, на европейский рынок.

Мотоцикл Jawa 730 Twin — модель класса naked с агрессивным стилем. В ее дизайне присутствуют и классические элементы вроде обтекаемой круглой фары. Масса составляет 213 кг.

Важно

Запас хода — 600 км: в Эстонии выпустили первый электробайк с твердотельной батареей (фото)

Байк оснастили 730-кубовым двухцилиндровым двигателем жидкостного охлаждения стандарта Евро-5+. Его предложат в версиях на 47 и 82 л. с., причем более мощный вариант способен развить 204 км/ч.

Відео дня

Комплектация включает диодные фары, ABS и навигацию

Новая Jawa 730 Twin получила подвеску от KYB и вентилируемые дисковые тормоза Brembo с ABS от Bosch. Кроме того, комплектация байка включает диодные фары, цифровой щиток приборов, Bluetooth, навигацию и бесключевое зажигание.

Кстати, недавно дебютировала новая Jawa 350 с классическим дизайном и современной "начинкой".

Также Фокус рассказывал об уникальном суперкаре Yamaha 90-х с двигателем из "Формулы-1".