Непримітний раритет: старий мотоцикл 70-х продали за ціною Porsche Cayenne (фото)

У Великій Британії на аукціоні продали мотоцикл Ducati 750SS 1974 року. За нього віддали 80 500 фунтів стерлінгів ($108 000).

Висока ціна Ducati 750SS на рівні нового Porsche Cayenne обумовлена тим, що це рідкісна спортивна модель. Про неї розповіли на сайті аукціону Bonhams.

Усього випустили лише 401 мотоцикл Ducati 750SS. По суті, це серійна версія гоночного байка, який переміг у престижних перегонах Imola 200 в Італії.

Випустили лише 401 Ducati 750SS Фото: bonhams.com

Ducati 750SS був одним із найшвидших мотоциклів 70-х років. Він оснащений 748-кубовим двигуном V2 потужністю 73 к. с. Із 5-ступінчастою механічною КПП він може розвинути 217 км/год. Також спортбайк отримав дискові гальма на обох колесах, що було рідкістю на той час.

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Конкретно цей мотоцикл Ducati 750SS – 103-й у серії. Спочатку він потрапив до Великої Британії, а потім опинився у данського колекціонера, який активно експлуатував байк та навіть мандрував на ньому до скандинавських країн та північної Італії.

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Мотоцикл оснащений 73-сильним двоциліндровим двигуном Фото: bonhams.com

Про мотоцикл дбали та міняли мастило кожні 1500 км. У 2005 році Ducati 750SS пройшов реставрацію та був перефарбований у нетиповий зелений колір.

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