Самый быстрый в мире: уникальный паровой мотоцикл разгоняется до сотни за 0,4 с (видео)

Спортивный мотоцикл Force of Nature способен разгоняться до 100 км/ч и развивать скорость свыше 300 км/ч. Уникальный мотоцикл оснащён паровым двигателем.

Паровой мотоцикл Force of Nature установил ряд мировых рекордов скорости на трассе Санта-Под в Великобритании. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Создатель мотоцикла, 62-летний инженер Грэм Сайкс, сам сел за руль во время рекордных заездов. Он разогнался до 100 км/ч за 0,4 с и преодолел 1/4 мили (402 м) с места за 5,44 с, развив на финише скорость 310 км/ч. Кроме того, мотоцикл преодолел 1000 футов (305 м) с места за 4,53 с, разогнавшись до 310,6 км/ч.

Грэм Сайкс создавал рекордный мотоцикл Force of Nature ("Сила природы") с 2022 года. Он оснащён экспериментальным паровым двигателем, работающим на керосине или растительном масле и использующим дистиллированную воду. Температура пара достигает 250 градусов по Цельсию.

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Спортбайк развивает пиковую тягу в течение 2,9 с, а перегрузка при старте достигает 5,8G. Грэм Сайкс планирует доработать Force of Nature, чтобы преодолеть 1/4 мили менее чем за 5 с и обогнать даже реактивные мотоциклы.

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