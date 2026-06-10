Установил рекорд скорости: на аукцион выставили уникальный паровой спорткар 70-х (фото)

В США на аукционе будут продавать нетипичное гоночное авто Steamin' Demon 1977 года. Оно оснащено паровым двигателем.

За единственный в своем роде Steamin' Demon планируют получить 40-60 тыс. долларов. О нем рассказали на сайте аукциона Bonhams.

Паровые автомобили были довольно распространенными в начале ХХ века, однако быстро проиграли конкуренцию моделям с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания.

Steamin' Demon смоги разогнать до 234 км/ч Фото: bonhams.com

Топливный кризис середины 70-х и новые экологические стандарты заставили задуматься об альтернативных силовых установках для авто и некоторые инженеры вспомнили о паровых двигателях.

Одним из них был Билл Лиар — основатель авиастроительной компании Learjet. Он даже начал разработку городского автобуса с паровой турбиной, однако модель так и не стала серийной.

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Именно эту силовую установку решили установить на спорткар Steamin' Demon. Конструктор Джим Кранк создал его специально для того, чтобы побить мировой рекорд скорости среди паровых авто в 205 км/ч, который установили еще в 1906 году.

Во время рекордного заезда авто загорелось во время рекордного заезда Фото: bonhams.com

Паровая турбина спорткара Steamin' Demon развивала 250 л.с. при 65 000 об/мин и использовала в качестве горючего керосин. В паре с ней работала трансмиссия от Cadillac Eldorado.

Steamin' Demon получил клиновидный стеклопластиковый кузов с дверями, которые поднимались вверх. Замедлял его тормозной парашют.

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В 1985 году по дну высохшего озера Бонневиль в США гонщик Боб Барбер разогнал Steamin' Demon до 234 км/ч. Впрочем, во время рекордного заезда у авто оторвались двери и загорелся парогенератор.

Спорткар не восстанавливали и сняли с него паровую турбину. В таком виде он стал экспонатом автомузея в городе Рино. Сейчас часть его коллекции продают.

Между прочим, еще одним экспонатом музея, выставленным на торги, стал первый в мире реактивный автомобиль.

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