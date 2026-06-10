Встановив рекорд швидкості: на аукціон виставили унікальний паровий спорткар 70-х (фото)

У США на аукціоні продаватимуть нетипове гоночне авто Steamin' Demon 1977 року. Воно оснащене паровим двигуном.

За єдиний у своєму роді Steamin' Demon планують отримати 40-60 тис. доларів. Про нього розповіли на сайті аукціону Bonhams.

Парові автомобілі були доволі розповсюдженими на початку ХХ сторіччя, проте швидко програли конкуренцію моделям із бензиновими двигунами внутрішнього згоряння.

Steamin' Demon змоги розігнати до 234 км/год Фото: bonhams.com

Паливна криза середини 70-х та нові екологічні стандарти змусили задуматися про альтернативні силові установки для авто і деякі інженери згадали про парові двигуни.

Одним із них був Білл Ліар – засновник авіабудівної компанії Learjet. Він навіть почав розробку міського автобуса з паровою турбіною, проте модель так і не стала серійною.

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Саме цю силову установку вирішили встановити на спорткар Steamin' Demon. Конструктор Джим Кранк створив його спеціально для того, аби побити світовий рекорд швидкості серед парових авто у 205 км/год, який встановили ще в 1906 році.

Під час рекордного заїзду авто загорілося Фото: bonhams.com

Парова турбіна спорткар Steamin' Demon розвивала 250 к. с. при 65 000 об/хв і використовувала в якості пального гас. У парі з нею працювала трансмісія від Cadillac Eldorado.

Steamin' Demon отримав клиноподібний склопластиковий кузов із дверима, які піднімалися догори. Сповільнював його гальмівний парашут.

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У 1985 році по дну висохлого озера Бонневіль у США гонщик Боб Барбер розігнав Steamin' Demon до 234 км/год. Утім, під час рекордного заїзду в авто відірвалися двері та загорівся парогенератор.

Спорткар не відновлювали і зняли з нього парову турбіну. У такому вигляді він став експонатом автомузею в місті Рино. Зараз частину його колекції продають.

Між іншим, ще одним експонатом музею, виставленим на торги, став перший у світі реактивний автомобіль.

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