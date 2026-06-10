Встановив рекорд швидкості: на аукціон виставили унікальний паровий спорткар 70-х (фото)
У США на аукціоні продаватимуть нетипове гоночне авто Steamin' Demon 1977 року. Воно оснащене паровим двигуном.
За єдиний у своєму роді Steamin' Demon планують отримати 40-60 тис. доларів. Про нього розповіли на сайті аукціону Bonhams.
Парові автомобілі були доволі розповсюдженими на початку ХХ сторіччя, проте швидко програли конкуренцію моделям із бензиновими двигунами внутрішнього згоряння.
Паливна криза середини 70-х та нові екологічні стандарти змусили задуматися про альтернативні силові установки для авто і деякі інженери згадали про парові двигуни.
Одним із них був Білл Ліар – засновник авіабудівної компанії Learjet. Він навіть почав розробку міського автобуса з паровою турбіною, проте модель так і не стала серійною.
Саме цю силову установку вирішили встановити на спорткар Steamin' Demon. Конструктор Джим Кранк створив його спеціально для того, аби побити світовий рекорд швидкості серед парових авто у 205 км/год, який встановили ще в 1906 році.
Парова турбіна спорткар Steamin' Demon розвивала 250 к. с. при 65 000 об/хв і використовувала в якості пального гас. У парі з нею працювала трансмісія від Cadillac Eldorado.
Steamin' Demon отримав клиноподібний склопластиковий кузов із дверима, які піднімалися догори. Сповільнював його гальмівний парашут.Важливо
У 1985 році по дну висохлого озера Бонневіль у США гонщик Боб Барбер розігнав Steamin' Demon до 234 км/год. Утім, під час рекордного заїзду в авто відірвалися двері та загорівся парогенератор.
Спорткар не відновлювали і зняли з нього парову турбіну. У такому вигляді він став експонатом автомузею в місті Рино. Зараз частину його колекції продають.
Між іншим, ще одним експонатом музею, виставленим на торги, став перший у світі реактивний автомобіль.
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