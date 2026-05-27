Розвиває 500 км/год: унікальний рекордний Renault 1934 року повернули до життя (відео)

Спортивний літак Renault Caudron Rafale C.460 піднявся в небо уперше за 90 років. Унікальна модель свого часу відзначилася низкою світових рекордів швидкості.

Відновлений Renault Caudron Rafale C.460 1934 року показали публіці на авіа шоу Le Temps des Hélices у Ла-Ферте-Але (Франція). Про літак розповіли на сайті французького автовиробника.

Літак Renault Caudron Rafale C.460 створили спеціально для перегонів та встановлення рекордів швидкості. Легкий (520 кг) моноплан із витягнутим обтічним силуетом отримав компресорну шістку Renault на 310 к. с. із повітряним охолодженням.

Літак відреставрували і він піднявся в небо Фото: Renault

Усього випустили тільки три Renault Caudron Rafale C.460. Літак увійшов до історії завдяки низці світових рекордів. Зокрема, в 1934 році Елен Буше розігналася на ньому до 455 км/год, побивши рекорд швидкості серед жінок.

У 1930-х Renault Caudron Rafale C.460 відзначився низкою рекордів швидкості Фото: Renault

Пізніше Раймон Дельмотт пролетів на Rafale 3 км із середньою швидкістю 505,8 км/год, а за рік він виграв перегони літаків Coupe Deutsch de la Meurthe на дистанції 2000 км.

Конкретно цей літак Renault реставрували з 2024 року. Йому перебрали двигун та шасі, а перед першим польотом провели низку наземних випробувань.

Саме на честь цього літака назвали кросовер Renault Rafale Фото: Renault

Примітно, що саме на честь цього літака (а не винищувача Dassault Rafale) назвали флагманський кросовер Renault Rafale, який доступний у версіях потужністю до 300 сил.

