Развивает 500 км/ч: уникальный рекордный Renault 1934 года вернули к жизни (видео)

Спортивный самолет Renault Caudron Rafale C.460 поднялся в небо впервые за 90 лет. Уникальная модель в свое время отметилась рядом мировых рекордов скорости.

Восстановленный Renault Caudron Rafale C.460 1934 года показали публике на авиашоу Le Temps des Hélices в Ла-Ферте-Але (Франция). О самолете рассказали на сайте французского автопроизводителя.

Самолет Renault Caudron Rafale C.460 создали специально для гонок и установления рекордов скорости. Легкий (520 кг) моноплан с вытянутым обтекаемым силуэтом получил компрессорную шестерку Renault на 310 л. с. с воздушным охлаждением.

Всего выпустили только три Renault Caudron Rafale C.460. Самолет вошел в историю благодаря ряду мировых рекордов. В частности, в 1934 году Элен Буше разогналась на нем до 455 км/ч, побив рекорд скорости среди женщин.

Позже Раймон Дельмотт пролетел на Rafale 3 км со средней скоростью 505,8 км/ч, а через год он выиграл гонку самолетов Coupe Deutsch de la Meurthe на дистанции 2000 км.

Конкретно этот самолет Renault реставрировали с 2024 года. Ему перебрали двигатель и шасси, а перед первым полетом провели ряд наземных испытаний.

Примечательно, что именно в честь этого самолета (а не истребителя Dassault Rafale) назвали флагманский кроссовер Renault Rafale, который доступен в версиях мощностью до 300 сил.

Между прочим, недавно в Audi воссоздали рекордный спорткар 1935 года. Он оснащен двигателем V16, который способен развить более 320 км/ч.

