Найшвидший у світі: унікальний паровий мотоцикл розігнався до сотні за 0,4 с (відео)

Спортбайк Force of Nature здатен розігнатися до 100 км/год і розвинути понад 300 км/год. Унікальний мотоцикл оснащений паровим двигуном.

Паровий мотоцикл Force of Nature встановив низку світових рекордів швидкості на треку Санта Под у Великій Британії. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Творець байка, 62-річний інженер Грем Сайкс, сам сів за його кермо під час рекордних заїздів. Він розігнався до 100 км/год за 0,4 с та подолав 1/4 милі (402 м) з місця за 5,44 с, розвинувши на фініші 310 км/год. Крім того, мотоцикл подолав 1000 футів (305 м) з місця за 4,53 с, розігнавшись до 310,6 км/год.

Грем Сайкс створював рекордний мотоцикл Force of Nature ("Сила природи") із 2022 року. Він оснащений експериментальною паровою машиною, яка працює на гасі або рослинній олії та використовує дистильовану воду. Температура пари сягає 250 градусів за Цельсієм.

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Спортбайк забезпечує пікову тягу впродовж 2,9 с, а перевантаження при старті сягає 5,8G. Грем Сайкс планує доопрацювати Force of Nature, аби подолати 1/4 милі менш ніж за 5 с та обігнати навіть реактивні мотоцикли.

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