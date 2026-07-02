Раритетные Mercedes 1928 года от украинского дизайнера продаются за 7 миллионов долларов (фото)

В США выставили на аукцион два редких Mercedes-Benz 1928 года. Автомобили разработал дизайнер Яков Савчик из Украины.

За пару винтажных Mercedes планируют выручить 7 миллионов долларов. Об этом сообщили на сайте аукционного дома RM Sotheby’s.

Оба автомобиля — творения украинца Якова, или Жака Савчика. В юном возрасте он вместе с родителями эмигрировал во Францию и в 1905 году открыл в пригороде Парижа ателье Saoutchik. Там на заказ изготавливали эксклюзивные кузова автомобилей.

Mercedes 680 S Torpedo оценили в 6,5 миллиона долларов Фото: RM Sotheby's

Яков Савчик работал не только с Mercedes, но и с Rolls-Royce, Bentley, Hispano-Suiza, Talbot-Lago и Pegaso. Его работы отличались авангардным дизайном и смелыми решениями. О самых известных творениях дизайнера можно узнать из статьи Фокуса.

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Mercedes-Benz 680 S Torpedo Sport Cannes

За кабриолет Mercedes 680 S можно получить до 6,5 миллиона долларов. Таких элегантных автомобилей с длинным капотом и низкой линией окон выпустили всего 12. Разработанная Яковом Савчиком мягкая крыша имеет сложную конструкцию и полностью убирается в кузов.

Кабриолет способен развивать скорость до 180 км/ч Фото: RM Sotheby's

Салон Mercedes 680 S Saoutchik отделан деревом и кожей варана. Под капотом установлен 6,8-литровый рядный шестицилиндровый двигатель с компрессором мощностью 180 к. с., который позволяет разгоняться до 175 км/ч. На тот момент это был один из самых быстрых автомобилей в мире.

Салон отделан кожей варана Фото: RM Sotheby's

Этот Mercedes 680 S Torpedo Sport Cannes был создан в 1928 году по заказу французского банкира графа Оливье де Риво, а позже хранился в коллекциях в Нидерландах и США, причём американец Дитер Холтенброш владел им на протяжении 55 лет. Все основные агрегаты автомобиля являются оригинальными.

6,8-литровый шестицилиндровый двигатель с компрессором развивает 180 сил Фото: RM Sotheby's

Нынешний владелец приобрел кабриолет в 2019 году и отреставрировал его. Mercedes 680 S неоднократно участвовал в фестивалях ретроавтомобилей и завоевывал награды.

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Mercedes-Benz 630 K Torpedo Transformable La Baule

Оригинальный Mercedes 630 K Saoutchik оценили в 600–800 тыс. долларов. Таких кабриолетов было изготовлено всего шесть. У них высокая линия окон и два лобовых стекла.

Mercedes 630K имеет два лобовых стекла Фото: RM Sotheby's

Mercedes 630 K Torpedo Transformable La Baule также оснащён мягкой крышей складной конструкции, которая не только полностью убирается, но и может складываться полностью или только над передними сиденьями.

В отделке салона использовались не только кожа ящерицы и дерево, но и дорогая ткань с вышивкой, как на гобеленах. 6,3-литровый 140-сильный шестицилиндровый двигатель с компрессором разгоняет Mercedes 630 K до 145 км/ч.

Mercedes 630K Saoutchik снимался в голливудском кино Фото: RM Sotheby's

Именно этот Mercedes 630 K Torpedo Transformable La Baule демонстрировали на Нью-Йоркском автосалоне в 1928 году. Позже автомобиль выкупила прокатная компания Pacific Auto Rental из Лос-Анджелеса, которая поставляла нестандартные машины для съёмок голливудских фильмов. Mercedes снялся в нескольких фильмах.

Ткань в салоне имитирует гобелены Фото: RM Sotheby's

После этого автомобиль находился в коллекциях в США и Канаде и дважды (в 60-х и 80-х годах) проходил реставрацию. С 1986 по 2016 год оно было экспонатом музея Блэкхоук в Калифорнии. Продавец приобрел его в 2023 году.

Кстати, на этом же аукционе будет выставлен на продажу стильный фаэтон Packard 1934 года, созданный другим дизайнером из Украины — Алексеем Сахновским. Его стоимость оценивается в 5 миллионов долларов.

Кроме того, Фокус сообщал , что в ЕС выставили на продажу старый ВАЗ-2105 1981 года за 63 000 евро.