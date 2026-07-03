Старий Ford Sierra 80-х виставили на продаж за ціною нового Ferrari (фото)
У Великій Британії на аукціоні продаватимуть Ford Sierra 1987 року. За хетчбек планують отримати до 200 000 фунтів стерлінгів ($267 000).
Висока ціна Ford Sierra на рівні суперкара Ferrari Amalfi обумовлена тим, що з молотка піде рідкісний заряджений варіант RS500 Cosworth. Про нього розповіли на сайті аукціону Iconic.
Ford Sierra RS500 Cosworth випустили лімітованою серією з 500 авто. Для порівняння: усіх Sierra виготовили 2,7 мільйона одиниць.
Над Ford Sierra попрацювали спеціалісти Cosworth, які створювали двигуни для "Формули-1". По суті, це серійна версія гоночного авто.
У Cosworth розробили для Ford Sierra RS500 2,0-літровий 227-сильний турбомотор. Розгін до 100 км/год займає 5,1 с, а максимальна швидкість становить 248 км/год.
Крім того, Ford Sierra RS500 Cosworth має доопрацьовану підвіску та гальма з ABS. Відрізнити його можна за обвісом та величезним антикрилом, а в салоні встановлені спортивні сидіння.
Конкретно це авто примітне ще й невеликим пробігом у 26,8 тис. км. Про нього дбали і регулярно обслуговували, тому заряджений хетчбек чудово зберігся.
Між іншим, нещодавно на продаж виставили знаменитий суперкар Ford Джеремі Кларксона.
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