Старый Ford Sierra 80-х выставлен на продажу по цене нового Ferrari (фото)

В Великобритании на аукционе будет выставлен на продажу Ford Sierra 1987 года выпуска. За этот хэтчбек планируется получить до 200 000 фунтов стерлингов ($267 000).

Высокая цена на Ford Sierra, сопоставимая с суперкаром Ferrari Amalfi, обусловлена тем, что с молотка уйдет редкая заряженная версия RS500 Cosworth. Об этом сообщили на сайте аукциона Iconic.

Ford Sierra RS500 Cosworth можно узнать по большому антикрылу Фото: Iconic Auctioneers

Ford Sierra RS500 Cosworth выпустили ограниченной серией из 500 автомобилей. Для сравнения: всего было выпущено 2,7 миллиона автомобилей модели Sierra.

Над Ford Sierra работали специалисты Cosworth, которые создавали двигатели для "Формулы-1". По сути, это серийная версия гоночного автомобиля.

В салоне установлены спортивные кресла Фото: Iconic Auctioneers

В компании Cosworth разработали для Ford Sierra RS500 2,0-литровый турбодвигатель мощностью 227 сил. Разгон до 100 км/ч занимает 5,1 с, а максимальная скорость составляет 248 км/ч.

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Кроме того, Ford Sierra RS500 Cosworth оснащён доработанной подвеской и тормозами с системой ABS. Отличить его можно по обвесу и огромному антикрылу, а в салоне установлены спортивные сиденья.

2,0-литровый турбодвигатель от Cosworth развивает мощность 227 сил Фото: Iconic Auctioneers

Этот конкретный автомобиль примечателен ещё и небольшим пробегом — 26,8 тыс. км. За ним ухаживали и регулярно обслуживали, поэтому этот хэтчбек в отличном состоянии прекрасно сохранился.

Кстати, недавно на продажу выставили знаменитый суперкар Джереми Кларксона марки Ford.

Кроме того, "Фокус" сообщал, что знаменитый Ford Escort возвращают в производство.