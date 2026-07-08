Прообраз "Чайки": на торги виставили розкішне американське авто 50-х (фото)
У США на аукціоні продаватимуть купе Packard Caribbean 1956 року. Саме з цієї моделі скопіювали ГАЗ-13 «Чайка».
За Packard Caribbean планують отримати приблизно 100 000 доларів. Про рідкісне авто розповіли на сайті аукціону Mecum.
Packard Caribbean був флагманом в модельному ряді американської марки в 50-х роках і випускався невеликими партіями. Зокрема, у 1956 році виготовили всього 263 таких купе.
Схожість Packard Caribbean та "Чайки" видно неозброєним оком. У них дуже подібний дизайн фар, решітки радіатора та кілів на задніх крилах.
Крім того, із салону для "Чайки" ГАЗ-13 запозичили дизайн керма Packard Caribbean та кнопкового селектору автоматичної коробки передач.Важливо
Оскільки це дорога представницька модель, то оснащення Packard Caribbean дуже багате, за мірками 50-х. Його салон оздоблений шкірою, є кондиціонер, підсилювач керма, радіо, електроприлади склопідіймачів та крісла водія.
Під капотом купе Packard Caribbean 1956 року встановлено 6,1-літровий V8 потужністю 310 к. с. Максимальна швидкість становить 178 км/год.
До речі, нещодавно на аукціон виставили раритетний Packard 1934 року, створений українцем. Його оцінили в $5 мільйонів.
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