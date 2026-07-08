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Прообраз "Чайки": на аукцион выставлен роскошное американское авто 50-х (фото)

Packard Carribean
С Packard Carribean скопировали "Чайку" | Фото: Mecum

В США на аукционе будут продавать купе Packard Caribbean 1956 года. Именно с этой модели скопировали ГАЗ-13 "Чайка".

За Packard Caribbean планируют выручить примерно 100 000 долларов. О редком автомобиле рассказали на сайте аукциона Mecum.

Packard Carribean 1956
Всего было выпущено 263 купе Packard Carribean 1956 года выпуска
Фото: Mecum

Packard Caribbean был флагманом модельного ряда американской марки в 50-е годы и выпускался небольшими партиями. В частности, в 1956 году было изготовлено всего 263 таких купе.

Сходство между Packard Caribbean и "Чайкой" заметно невооружённым глазом. У них очень похожий дизайн фар, решётки радиатора и килей на задних крыльях.

салон Packard Carribean 1956 года
Вместо рычага коробки передач установлены кнопки
Фото: Mecum

Кроме того, для "Чайки" ГАЗ-13 позаимствовали дизайн рулевого колеса Packard Caribbean и кнопочного селектора автоматической коробки передач.

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Поскольку это дорогая представительская модель, то оснащение Packard Caribbean очень богатое по меркам 50-х годов. Его салон отделан кожей, есть кондиционер, усилитель руля, радио, электроприводы стеклоподъемников и водительского сиденья.

Відео дня
Packard V8
Packard Carribean оснащен 310-сильным двигателем V8
Фото: Mecum

Под капотом купе Packard Caribbean 1956 года установлен 6,1-литровый двигатель V8 мощностью 310 к. с. Максимальная скорость составляет 178 км/ч.

Кстати, недавно на аукцион выставили раритетный Packard 1934 года, созданный украинцем. Его оценили в 5 миллионов долларов.

Кроме того, "Фокус" сообщал, что с молотка уйдет мотоцикл с 8,0-литровым 500-сильным двигателем V10.