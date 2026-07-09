Розовый спорткар BMW от Сидни Свини ушел с молотка за смешную цену (фото)

В США на аукционе продали необычный розовый кабриолет BMW Z3 1997 года. Этот спорткар стал киногероем, и на нём ездила Сидни Свини.

Именно этот BMW Z3 снимался в фильме "Королева ринга" 2025 года. Об автомобиле рассказали на сайте онлайн-аукциона Cars and Bids.

Автомобиль снимался в фильме "Королева ринга" с Сидни Свини Фото: Cars and Bids

На этом розовом спорткаре в фильме ездила главная героиня — боксерша Кристи Мартин, роль которой исполнила Сидни Свини. После завершения съемок автомобиль использовали в различных промо-акциях, а звездная актриса оставила свой автограф в салоне на передней панели.

Актриса оставила свой автограф в салоне Фото: Cars and Bids

Кабриолет BMW Z3 никогда не выпускался в розовом цвете с завода, поэтому для фильма его перекрасили. Салон автомобиля отделан кожей, а в комплектацию входят 16-дюймовые литые диски, кондиционер, круиз-контроль и аудиосистема Harman Kardon.

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Под капотом этого BMW Z3 установлен 1,9-литровый бензиновый четырехцилиндровый двигатель мощностью 140 сил. В паре с ним работает 4-ступенчатая автоматическая коробка передач.

Автомобиль продали за 12 855 долларов Фото: Cars and Bids

Пробег BMW Z3 составляет 104,7 тыс. км. Хотя у этого автомобиля есть интересное прошлое в кино, цена BMW Z3 оказалась небольшой — всего 12 855 долларов.

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