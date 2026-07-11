Суперкары, кроссоверы и большой пикап: какими авто владеет футболист Эрлинг Холанд (фото)

Эрлинг Холанд собрал впечатляющую коллекцию автомобилей. В гараже звездного нападающего сборной Норвегии — множество суперкаров и несколько элитных внедорожников.

26-летний Эрлинг Холанд, ставший одной из главных звезд Чемпионата мира 2026 года в США, является ценителем дорогих автомобилей. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Mercedes-AMG One Фото: The Sun

Коллекция суперкаров Эрлинга Холанда

Общая стоимость автомобилей Эрлинга Холанда составляет примерно 12 миллионов долларов, и среди них есть настоящие эксклюзивы. Самым ценным на данный момент является одно из 275 выпущенных купе Mercedes-AMG One стоимостью 2,72 миллиона долларов. Трассовый суперкар оснащен 1063-сильной гибридной установкой от болида "Формулы-1" с 1,6-литровым V6 твин-турбо и электродвигателями. Он развивает скорость свыше 350 км/ч и установил рекорд Нюрбургринга.

Відео дня

Ferrari 812 Competizione Aperta Фото: The Sun

Кроме того, нападающий "Манчестер Сити" приобрел целых три суперкара Ferrari. Среди них — 810-сильный трековый Ferrari Monza SP2 за 1,8 миллиона долларов, у которого нет лобового стекла (управлять им нужно в шлеме). Холанд также приобрел лимитированную версию Ferrari 812 Competizione Aperta мощностью 830 сил, а недавно его коллекцию пополнил новейший 12Cilindri с 820-сильным V12.

Ferrari 12Cilindri Фото: Daily Mail

К тому же в коллекции футболиста есть суперкары Lamborghini Aventador SVJ и Huracan Sterrato, а также Porsche 911 GT3. А в 2023 году футболист за рулём купе Rolls-Royce Ghost пользовался телефоном, за что получил штраф в размере 200 фунтов стерлингов ($268).

Важно

Яркий, быстрый, электрический: тест-драйв нового спорткара MG Cyberster

Повседневные автомобили Эрлинга Холанда

Чаще всего норвежскую звезду в Манчестере видят за рулем белого Rolls-Royce Cullinan стоимостью полмиллиона долларов. Кроме того, время от времени он ездит на электроверсии кроссовера Aston Martin DBX707, способного развивать скорость до 310 км/ч.

Rolls-Royce Cullinan — повседневный автомобиль футболиста

В США Эрлинг Холанд заказал огромный тюнингованный пикап Ford F-150 Shelby Super Snake за 200 000 долларов. Автомобиль оснащен компрессорным двигателем V8 мощностью 810 сил.

Aston Martin DBX707 Фото: Daily Mail Ford F-150 Shelby Super Snake Фото: Daily Mail Mercedes-Maybach S-класса, версия Virgil Abloh Porsche 911 GT3 Фото: Daily Mail

В коллекции нападающего "Манчестер Сити" также есть эксклюзивный Mercedes-Maybach S-Class Virgil Abloh Edition. Таких седанов выпущено всего 150 штук.

Автомобили Эрлинга Холанда хранятся в гараже его огромного поместья в английском графстве Чешир стоимостью 8,2 миллиона долларов. Кстати, вскоре ожидается пополнение, ведь футболист заказал 1800-сильный суперкар Bugatti Tourbillon за 5 миллионов евро.

Кстати, недавно розовый спорткар Сидни Свини продали на аукционе за смешную цену.

Также Фокус рассказывал о возрождённом самом первом суперкаре McLaren.