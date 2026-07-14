Футбольна лихоманка: у Перу сотні дітей назвали на честь нападника Норвегії Ерлінга Холанда

На фоні високої популярності під час на Чемпіонату світу з футболу 2026 року нападника національної збірної Норвегії Ерлінга Холанда в Перу почали масово називати дітей на його честь.

Стало відомо, що в країні на честь зіркового норвезького нападника Ерлінга Холанда вже назвали 600 дітей. Про це повідомляє перуанське управління з реєстрації осіб.

У повідомленні установити йдеться, що вже 468 малюків отримали ім'я Холанд. А ще 91 немовля назвали Ерлінгом Холандом.

Але попри це збірна Норвегії не змогла продовжити свою боротьбу за головний приз чемпіонату, що нині проходить у США, Мексиці та Канаді. В ніч на 12 липня, збірна Норвегії програла під час додаткового часу команді Англії (1:2) та вилетіла з Мундіалю.

Ле відомо, що загалом на ЧС-2026 Ерлінг Холанд забив сім голів та став справжньою зіркою у мережі.

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Нагадаємо, що Зірковий нападник збірної Норвегії Ерлінг Голанн проводить надуспішний Чемпіонат світу — у 4 матчах він забив 7 голів та допоміг своїй команді дійти до чвертьфіналу мундіалю. А після цього норвезьку зірку футболу розібрали на меми.

Ерлінг Холанд здобув популярність у світі

Також футболіст норвезької збірної Ерлінг Холанд викликав фурор на чемпіонаті світу в США і здивував своїх уболівальників, коли привіз додому дивний сувенір — опудало єнота з пляшкою за 750 доларів.

Крім того, Ерлінг Холанд несподівано став законодавцем моди і навіть став амбасадором бренду, який випускає резинки для волосся.

Відомо, що Ерлінг Голанд зібрав вражаючу колекцію авто. У гаражі зіркового форварда збірної Норвегії – численні суперкари та кілька елітних позашляховиків.