На фоне высокой популярности нападающего национальной сборной Норвегии Эрлинга Холанда во время Чемпионата мира по футболу 2026 года в Перу стали массово называть детей в его честь.

Стало известно, что в стране в честь звездного норвежского нападающего Эрлинга Холланда уже назвали 600 детей. Об этом сообщает перуанское управление по регистрации граждан.

В сообщении учреждения говорится, что уже 468 малышей получили имя Холанд. А ещё 91 младенца назвали Эрлингом Холандом.

Однако, несмотря на это, сборная Норвегии не смогла продолжить борьбу за главный приз чемпионата, который в настоящее время проходит в США, Мексике и Канаде. В ночь на 12 июля сборная Норвегии уступила в дополнительное время сборной Англии (1:2) и вылетела из чемпионата мира.

Известно, что в целом на ЧМ-2026 Эрлинг Холанд забил семь голов и стал настоящей звездой в сети.

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Напомним, что звездный нападающий сборной Норвегии Эрлинг Голанн проводит чрезвычайно успешный чемпионат мира — в 4 матчах он забил 7 голов и помог своей команде выйти в четвертьфинал мундиаля. А после этого норвежскую футбольную звезду разнесли на мемы.

Эрлинг Холанд стал известен во всем мире

Кроме того, футболист сборной Норвегии Эрлинг Холанд произвёл фурор на чемпионате мира в США и удивил своих болельщиков, привезя домой странный сувенир — чучело енота с бутылкой за 750 долларов.

Кроме того, Эрлинг Холанд неожиданно стал законодателем моды и даже стал амбассадором бренда, выпускающего резинки для волос.

Известно, что Эрлинг Холанд собрал впечатляющую коллекцию автомобилей. В гараже звездного нападающего сборной Норвегии — множество суперкаров и несколько элитных внедорожников.