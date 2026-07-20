Рекордная посещаемость, звездные бомбардиры и скандалы: чем запомнится Чемпионат мира

19 июля завершился чемпионат мира по футболу — победу в нём одержала сборная Испании, а Аргентина заняла второе место.

Чемпионат мира стал уникальным — впервые турнир проходил сразу в трех странах. Однако большинство матчей проходило на территории США. "Фокус" собрал всю информацию о том, чем запомнится Чемпионат мира-2026.

Чемпионат мира 2026 года — уникальные рекорды

Чемпионат мира стал рекордным еще до его начала — турнир расширили до 48 команд, увеличив количество представителей с разных континентов. Это автоматически привело к изменению формата и увеличению количества матчей до рекордных 104 игр.

Команды были разделены на 12 групп по 4 команды, и 32 из них вышли в стадию плей-офф.

Более 6 миллионов болельщиков посетили матчи чемпионата мира этого года. Это почти вдвое превысило предыдущий рекорд — в 1994 году в общей сложности более 3,5 миллиона человек посетили матчи тогдашнего чемпионата мира, который также проходил в США.

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Увеличение количества команд привело к росту результативности — команды забили 308 голов, а предыдущий рекорд был побит еще по итогам группового этапа.

Лидерами по количеству голов стали Англия и Франция, забившие по 20 голов на турнире. Немалый вклад в такую результативность внес их последний матч на турнире, в котором они разыгрывали бронзовые медали — англичане выиграли со счетом 6:4. А вот сборная Панамы осталась без голов.

Зато новые чемпионы мира завоевали свой титул благодаря надежной обороне — они пропустили всего 1 гол за весь турнир. Столько же пропустила Колумбия, которая, правда, вылетела на стадии 1/8 финала, уступив Швейцарии. Худшая же оборона турнира — у Англии, Ганы и Туниса, которые пропустили по 12 голов за 40 дней чемпионата мира.

Немало рекордов установили Лионель Месси и Криштиану Роналду. Оба, вместе с мексиканцем Гильерме Очоа, приехали на свой шестой чемпионат мира, чем установили уникальное достижение. Роналду, отличившись в воротах Узбекистана, установил уникальное достижение — он забивал на всех шести чемпионатах мира, в которых принимал участие.

Лионель Месси и Алексис Мак-Аллистер Фото: fifa.com

Однако устанавливать рекорды по количеству забитых голов предстояло не ему — Лионель Месси, хотя и не забивал много голов на первых чемпионатах мира, в последних трех турнирах выступает чрезвычайно успешно. Во время матча 2-го тура Месси побил рекорд Мирослава Клозе, забив больше всего голов в истории чемпионатов мира — 17. Однако к концу турнира этот рекорд у него отобрали — теперь рекордсменом является француз Килиан Мбаппе с 22 голами, тогда как на счету Месси — 21 гол.

Партнер Мбаппе по сборной — Майкл Олисе — побил рекорд Пеле, который держался почти 60 лет. Он отдал 7 голевых передач за один турнир, тогда как Пеле сделал 6 ассистов на чемпионате мира 1970 года.

На этом турнире было много ветеранов — Роналду, Модрич, Нойер, Возинья, Очоа и Джеко — вышли на поле в возрасте 40+ лет. И это первый случай, когда столько пожилых футболистов участвуют в чемпионате мира. Лео Месси, в свою очередь, стал самым пожилым футболистом, выходившим на поле в финале чемпионата мира. А тренер сборной Кюрасао Дик Адвокат в возрасте 78 лет стал самым пожилым тренером в истории чемпионатов мира.

Уникальный опыт пережили болельщики "карликовых" футбольных стран — Кюрасао с населением 156 тысяч человек стало самой маленькой страной в истории чемпионатов мира, а Кабо-Верде с населением 500 тысяч — самой маленькой страной, которая играла в плей-офф чемпионатов мира.

Чемпионат мира 2026 года — главные скандалы вокруг турнира

Турнир в США, Канаде и Мексике был омрачен скандалами задолго до его начала. Еще когда ФИФА определила, что турнир пройдет именно в Северной Америке, тогдашнего президента ФИФА Зеппа Блаттера обвиняли в коррупции.

Чем ближе становился турнир, тем больше скандалов возникало — люди возмущались ценами на билеты, которые начинались от сотен долларов, а самый дорогой билет в истории чемпионатов мира был продан за рекордные 2 миллиона долларов. И даже официальные цены на финальный матч между Испанией и Францией начинались от 10 тысяч.

Некоторые проблемы возникли в связи с прибытием спортсменов и официальных делегаций на турнир. Жесткие визовые правила в США привели к тому, что игроки сборной Ирана были вынуждены базироваться в Мексике, выезжая на матчи в США, что создавало лишние проблемы для команды. В США не пустили и одного из арбитров — сомалийца Омара Абдулкадира Артана, которого официально обвинили в сотрудничестве с террористами.

Омар Артан Фото: AP

Однако проблемы возникли не только у спортсменов, летевших в США. Футболист сборной Кот-д'Ивуара Элье Ваи не получил разрешение на въезд в Канаду для участия в матче второго тура чемпионата мира против сборной Германии. Впоследствии появилась информация о том, что Элье Ваи якобы задержала полиция по подозрению в мошенничестве и причастности к манипуляциям со спортивными событиями менее чем за две недели до старта ЧМ-2026.

Еще один скандал был связан с премьер-министром Канады Марком Карни, который вместе с президентом ФИФА Джанни Инфантино без колебаний подписал российский флаг болельщику из РФ, общавшемуся с ними на русском языке. Впоследствии болельщик даже рассказывал, что сам Инфантино общался на русском языке.

Курьезный случай произошел в матче между Турцией и Парагваем. Футболист Матиас Галарса привлек к себе внимание, забив самый быстрый гол чемпионата мира по футболу FIFA 2026. Но когда на поле разгорелся конфликт, арбитр Иван Бартон потерял один из своих часов, пытаясь разнять игроков, и Галарса подобрал его. Он надел часы на запястье, что попало на видео и вызвало скандал.

Крупный скандал разразился после полуфинального матча между Англией и Аргентиной, у которых за плечами немалая история противостояний. После победы футболисты Аргентины праздновали выход в финал с провокационным баннером о том, что Фолклендские острова принадлежат Аргентине.

Транспарант с аргентинским названием Фолклендских островов — Лас-Мальвинас — держали и аргентинские болельщики. Этот архипелаг является предметом длительного территориального спора между Великобританией и Аргентиной. В 1982 году между странами даже произошла кратковременная война, по итогам которой острова остались под контролем Соединенного Королевства.

Немало вопросов как у болельщиков, так и у самих участников чемпионата мира вызвали "гидратационные паузы", которые проводились в каждом из таймов. Многие жаловались, что это сбивает темп, а также далеко не всегда была необходимость в длительной паузе, ведь не все матчи проходили в жару.

Вероятно, причиной тому было то, что в этот момент на американских каналах шла реклама, подобно рекламным паузам в более традиционных американских видах спорта. Однако УЕФА уже открестилась от такой идеи на европейских соревнованиях.

Скандалы с Дональдом Трампом

Главным скандалистом турнира, пожалуй, стал Дональд Трамп. Он получил разрешение от ФИФА нарушить протокол вручения трофея чемпионата мира. После того как американский лидер вручил кубок капитану сборной Испании, он остался, чтобы продолжить празднование.

После вручения трофея президент ФИФА Джанни Инфантино пытался жестами отвести Трампа со сцены перед тем, как испанские футболисты подняли трофей, однако президент США не покинул подиум. На опубликованных видео видно, как Инфантино обращается к Трампу и указывает направление выхода, но тот продолжает стоять рядом с игроками.

После этого сборная Испании опубликовала в официальном аккаунте фото, с которого удалили Дональда Трампа из кадра празднования. Реакции со стороны США пока не последовало.

Однако наибольшую огласку получил скандал, связанный с отменой красной карточки, показанной Фоларину Балогуну.

Позже мы рассказывали о реакции УЕФА. Союз европейских футбольных ассоциаций выступил с критикой в адрес Международной федерации футбола (ФИФА) после того, как игроку сборной США Фоларину Балогуну отменили красную карточку после звонка президента Дональда Трампа.

Впоследствии сам Дональд Трамп, общаясь с прессой в Овальном кабинете, подтвердил факт звонка и подчеркнул, что Фалорин Балогун вообще не должен был получать красную карточку.

Однако даже вмешательство Трампа не помогло: сборная США уступила Бельгии со счетом 1:4 в 1/8 финала чемпионата мира по футболу и выбыла из турнира. После победы бельгийская команда высмеяла ФИФА в соцсетях, опубликовав пост с фразой: "Отмените это".

Выступления звезд

Финал турнира запомнился и ярким шоу, ради которого, правда, изменили правила, увеличив продолжительность перерыва между таймами до 27 минут вместо привычных 15. В рамках шоу зрители увидели выступления:

Джастина Бибера;

Мадонны;

Шакиры;

группы BTS;

нигерийского музыканта Burna Boy, который вместе с Шакирой перед стартом ЧМ-2026 выпустил трек Dai Dai;

венесуэльского дирижера, музыкального и художественного руководителя Нью-Йоркского филармонического оркестра Густаво Дудамеля.

Куратором шоу выступил фронтмен группы Coldplay Крис Мартин. Также вместе с группой Coldplay выступил хор PS22.

Madonna’s performance at the half time show pic.twitter.com/xmhgu9omDw — The ANF Club ⚽️ (@adjorNfriends) July 19, 2026

Дополнительную атмосферу создавали выступление "Маппет-шоу" на музыкальных инструментах и персонажи известного сериала "Тед Лассо", которые давали Джастину Биберу тренерские советы о том, как ему вести себя на большой сцене.

Главный мем турнира — Эрлинг Холланд

Норвежская сборная вернулась на чемпионаты мира после 28-летнего перерыва и сразу же вышла в полуфинал, где уступила Англии. А лидер норвежцев Эрлинг Холланд сразу же стал "мемом".

Еще после первого матча против Ирака появилось немало шуток о том, как 195-сантиметровый "викинг" преследует несчастных иракских игроков. Постепенно к этому подключились социальные сети и искусственный интеллект, которые создавали немало шуточных картинок об Эрлинге.

Эрлинг Холланд Фото: TIME

На фоне высокой популярности нападающего национальной сборной Норвегии Эрлинга Холанда во время Чемпионата мира по футболу 2026 года в Перу стали массово называть детей в его честь.

Кроме того, футболист сборной Норвегии Эрлинг Холанд произвел фурор на чемпионате мира в США и удивил своих болельщиков, привезя домой странный сувенир — чучело енота с бутылкой за 750 долларов.

Кроме того, Эрлинг Холанд неожиданно стал законодателем моды и даже стал амбассадором бренда, выпускающего резинки для волос.

Известно, что Эрлинг Холанд собрал впечатляющую коллекцию автомобилей. В гараже звездного нападающего сборной Норвегии — множество суперкаров и несколько элитных внедорожников.

Победителем турнира стала сборная Испании — в финале она с минимальным счетом обыграла Аргентину. "Золотой" гол забил нападающий Ферран Торрес, а сама игра дошла до овертайма.

Напомним, что Англия выиграла матч за третье место у Франции. Англичане одержали победу со счетом 6:4 и впервые с 1966 года заняли призовое место.