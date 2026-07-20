Испания "убрала" Дональда Трампа с праздничных фотографий с ЧМ-2026

Федерация футбола Испании удалила Трампа с командного фото в момент поднятия кубка. Президент США вручал кубок победителям и отказывался уходить со сцены.

Испания во второй раз в истории стала чемпионом мира по футболу. В дополнительное время Испания одолела Аргентину (1:0), которая после 90+3-й минуты играла в меньшинстве из-за удаления Энцо Фернандеса. Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес. В праздничном сообщении Федерация футбола Испании рассказала обо всех достижениях своей сборной и опубликовала фотографию без президента США.

Трамп не хотел уходить со сцены

"Одни матчи решают судьбу чемпионата, другие определяют целую эпоху. Под солнечным небом Нью-Джерси, на арене, предназначенной для финальной битвы, Испания и Аргентина встретились, чтобы сыграть матч, которого футбол ждал десятилетиями", — говорится в сообщении Федерации.

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Далее они рассказали, что в очном противостоянии сошлись "чемпион мира 2010 года и действующий чемпион Европы, а также трёхкратный чемпион мира, действующий обладатель титула и нынешний лидер американского футбола".

"Два совершенно разных стиля, объединенных любовью к красивому футболу, и чья формула успеха основана на таланте игроков… С самого начала намерения обеих команд были понятны: доминирующая Испания, сделавшая владение мячом своим главным оружием, и Аргентина, которая играет от обороны, ожидая любой ошибки испанцев", — в Федерации подробно описали, как прошёл матч, но ни разу не упомянули главу ФИФА Джанни Инфантино и президента США Дональда Трампа.

Их также нет на снимках, только на последнем видна спина Трампа и Инфантино, который ведет его по сцене.

Спина Трампа попала лишь на один снимок с празднования Фото: Скриншот

Трамп присутствовал на протяжении всего матча, а по его окончании вместе с президентом ФИФА Джанни Инфантино вышел к игрокам.

Сначала Трамп и Инфантино вручили серебряные и золотые медали сборным Аргентины и Испании, после чего вместе, взявшись за руки, передали кубок ФИФА сборной Испании.

По словам эксперта по чтению по губам Николы Хиклинг, Дональд Трамп повторял всем игрокам одно и то же: "Ты — чемпион! Прекрасный игрок".

Хотя выход Трампа на поле сопровождался свистом и громким недовольством со стороны части зрителей на трибунах, он не покинул сцену, остался рядом с победителями и смотрел в камеру, из-за чего Инфантино даже пришлось жестом попросить его отойти в сторону.

Напомним, что в финале чемпионата мира-2026 сборная Испании в дополнительное время обыграла Аргентину со счётом 1:0 и во второй раз в истории стала чемпионом мира.

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