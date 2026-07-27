Иран может нанести удар по Украине баллистическими ракетами: аналитики объяснили, чем их перехватывать

Иран располагает баллистическими ракетами средней дальности, способными достичь территории Украины непосредственно со своей территории. Наибольшую угрозу представляет ракета Khorramshahr, дальность полета которой составляет до 4000 км.

Об этом сообщили аналитики Defense Express после заявления главы МИД Ирана Ибрагима Азизи, который пригрозил Украине "ответными мерами" за удар по иранскому судну в Каспийском море.

По данным издания, в арсенале Ирана имеются ракеты Ghadr, Emad и Sejjil с дальностью около 2000 км, а также ракета Khorramshahr, обладающая наибольшей дальностью полета.

Ghadr и Emad созданы на базе Shahab-3 и представляют собой одноступенчатые ракеты на жидком топливе с боевой частью весом около 750 кг. Более новая модель Emad получила боевой блок с возможностью маневрирования, что несколько уменьшило ее максимальную дальность.

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Ракета "Гадр" Фото: Defence Express

Sejjil это твердотопливная двухступенчатая ракета, что сокращает время ее подготовки к запуску. По данным Defense Express, при дальности 2000 км она несет боевую часть весом 700 кг, а при полете на 1000 км может оснащаться боевой частью массой до 1500 кг.

Аналитики называют Khorramshahr самой опасной ракетой. В версии с дальностью 2000 км она может нести боевую часть весом до 1500 кг, а также имеет вариант с суббоеприпасами, который уже применялся против Израиля. Такой боевой блок может разбросать до 20 отдельных боевых элементов в радиусе около 8 км.

Ракета Emad Фото: Defence Express

Для перехвата ракет Ghadr, Emad и Sejjil, по оценке Defense Express, требуются комплексы противоракетной обороны уровня THAAD, Arrow-2 или более современные системы. Patriot обладает лишь ограниченными возможностями по борьбе с баллистическими ракетами средней дальности. Для перехвата ракет Khorramshahr Израиль использовал "Arrow-2" и "Arrow-3", а США — THAAD и SM-3.

В то же время издание отмечает, что запасы иранских ракет средней дальности значительно сократились после прошлогодних и нынешних ударов по Израилю, а также в результате атак Израиля и США по пусковым установкам, складам и производственным объектам в ходе операции "Epic Fury".

Что говорят в МИД Украины об угрозах со стороны Ирана

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал угрозы Ирана безосновательными. По его словам, Тегеран является прямым соучастником российской агрессии, поскольку с 2022 года поставляет Москве оружие, с помощью которого убивают украинцев.

"У Ирана нет никаких оснований выдавать себя за жертву, а тем более оправдывать свои угрозы абсурдными ссылками на Устав ООН", — заявил Сибига.

Он также отметил, что такими заявлениями Иран пытается отвлечь внимание от российского террора против гражданского судоходства в Черном море, который угрожает глобальной продовольственной безопасности. По словам министра, именно эти атаки станут одной из главных тем экстренного заседания Совета Безопасности ООН, где Украина ожидает решительной реакции международного сообщества.

Напомним, Иран пригрозил Украине после обвинений в якобы нападении на иранское торговое судно в Каспийском море. Председатель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Азизи заявил, что Тегеран "не оставляет никаких действий без ответа", однако не уточнил, какой именно может быть реакция.

Позже Министерство иностранных дел Ирана вызвало временного поверенного в делах Украины и вручило ему ноту протеста, обвинив Киев в причастности к атаке. При этом иранская сторона не представила никаких доказательств в подтверждение этих обвинений.

Кроме того, Министерство иностранных дел Ирана обвинило президента Украины Владимира Зеленского в том, что он якобы отдал приказ атаковать иранское торговое судно в Каспийском море по указанию Израиля. Глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что такие действия "не могут остаться без ответа", и пригрозил Украине последствиями.