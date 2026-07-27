Іран може вдарити по Україні балістичними ракетами: аналітики пояснили, чим їх перехоплювати

Іран має балістичні ракети середньої дальності, здатні досягти території України безпосередньо зі своєї території. Найбільшу загрозу становить ракета Khorramshahr, яка може долати до 4000 км.

Про це повідомили аналітики Defense Express після заяви очільника МЗС Ірану Ібрагіма Азізі, який пригрозив Україні "відплатою" за удар по іранському судну в Каспійському морі.

За даними видання, в арсеналі Ірану є ракети Ghadr, Emad і Sejjil із дальністю близько 2000 км, а також Khorramshahr, яка має найбільшу дальність польоту.

Ghadr і Emad створені на базі Shahab-3 та є одноступеневими рідиннопаливними ракетами з бойовою частиною близько 750 кг. Новіша Emad отримала бойовий блок із можливістю маневрування, що дещо зменшило її максимальну дальність.

Ракета Ghadr Фото: Defence Express

Sejjil є твердопаливною двоступеневою ракетою, що скорочує час її підготовки до запуску. За даними Defense Express, при дальності 2000 км вона несе бойову частину вагою 700 кг, а при польоті на 1000 км може оснащуватися бойовою частиною масою до 1500 кг.

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Найнебезпечнішою аналітики називають Khorramshahr. У версії на 2000 км вона може нести бойову частину вагою до 1500 кг, а також має варіант із суббоєприпасами, який уже застосовувався проти Ізраїлю. Такий бойовий блок може розкидати до 20 окремих бойових елементів у радіусі близько 8 км.

Ракета Emad Фото: Defence Express

Для перехоплення ракет Ghadr, Emad і Sejjil, за оцінкою Defense Express, потрібні комплекси протиракетної оборони рівня THAAD, Arrow-2 або сучасніші системи. Patriot має лише обмежені можливості для боротьби з балістичними ракетами середньої дальності. Для перехоплення Khorramshahr Ізраїль використовував Arrow-2 та Arrow-3, а США — THAAD і SM-3.

Водночас видання зазначає, що запаси іранських ракет середньої дальності значно скоротилися після торішніх і цьогорічних ударів по Ізраїлю, а також внаслідок атак Ізраїлю та США по пускових установках, складах і виробничих об'єктах під час операції Epic Fury.

Що кажуть в МЗС України про погрози Ірану

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав погрози Ірану безпідставними. За його словами, Тегеран є прямим співучасником російської агресії, адже з 2022 року постачає Москві зброю, якою вбивають українців.

"Іран не має жодних підстав видавати себе за жертву, а тим більше виправдовувати свої погрози абсурдними посиланнями на Статут ООН", — заявив Сибіга.

Він також зазначив, що такими заявами Іран намагається відвернути увагу від російського терору проти цивільного судноплавства в Чорному морі, який загрожує глобальній продовольчій безпеці. За словами міністра, саме ці атаки стануть однією з головних тем екстреного засідання Ради Безпеки ООН, де Україна очікує на рішучу реакцію міжнародної спільноти.

Нагадаємо, Іран пригрозив Україні після звинувачень у нібито нападі на іранське торговельне судно в Каспійському морі. Голова комісії з національної безпеки та зовнішньої політики парламенту Ірану Ебрагім Азізі заявив, що Тегеран "не залишає жодних дій без відповіді", однак не уточнив, якою саме може бути реакція.

Пізніше Міністерство закордонних справ Ірану викликало тимчасового повіреного у справах України та вручило йому ноту протесту, звинувативши Київ у причетності до атаки. Водночас жодних доказів на підтвердження цих звинувачень іранська сторона не надала.

Крім того, Міністерство закордонних справ Ірану звинуватило президента України Володимира Зеленського в тому, що він нібито наказав атакувати іранське торговельне судно в Каспійському морі за вказівкою Ізраїлю. Очільник іранського МЗС Аббас Аракчі заявив, що такі дії "не можуть залишитися без відповіді", та пригрозив Україні наслідками.