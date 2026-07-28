Іран відкрито пригрозив убивством Меланії Трамп: під ударом і 20-річний Беррон

Пов'язане з іранським режимом медіа оприлюднило прямі заклики до замаху на Меланію Трамп та її сина Беррона. Пропагандисти опублікували детальний розбір охорони першої леді та запропонували конкретні сценарії здійснення теракту.

Іранське видання Tasnim випустило сюжет під назвою "Де вбити Меланію", у якому використано супутникові знімки кортежу першої леді та розкрито особливості роботи її особистої охорони. Автори матеріалу назвали "головною слабкістю" Меланії її пристрасть до моди, запропонувавши прибічникам режиму використати це для організації замаху в елітних магазинах Мангеттена, пише Radar Online.

Серед імовірних способів нападу пропагандисти пропонують отруєння одягу в бутіках нервово-паралітичною речовиною, вербування працівників стилістичної команди першої леді за великі гроші, а також збір інформації через персонал лікарняних центрів першого рівня, куди її можуть доправити в разі надзвичайної ситуації.

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Відеоролик завершується прямими погрозами на адресу 20-річного сина президента: "Це тільки початок. Берроне Трамп, чекай на нас".

Залякування розгортається і на вулицях Тегерана, де з'явилася серія агресивних білбордів. На одному з них зображено президента США в оточенні Меланії та п'ятьох дітей поруч із трунами, накритими американськими прапорами, під гаслом "Кров за кров". Інші плакати демонструють Дональда Трампа у відкритій труні та руки, що його задушать, із написом "Плавта неминуча".

Ці погрози лунають на тлі крайнього загострення: США нещодавно протягом 13 днів поспіль завдавали ударів по Ірану, призупинивши атаки лише після того, як ісламський режим погодився припинити удари безпілотниками по сусідніх країнах.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, Трамп виклав у соцмережах низку ШІ-фото "перемоги" над Іраном.