"Раптовий напад": Іран запустив балістичні ракети по військовій базі США в Йорданії (відео)

Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) здійснив раптову атаку на американську військову базу у Йорданії, запустивши балістичні ракети.

Атака сталася об 17:45 годині за східним часом. Всі запущені ракети вдалося перехопити, повідомило Центральне командування армії США (CENTCOM) у мережі X.

За даними командування, це була спроба атакувати американські війська, дислоковані на Близькому Сході.

"Усі іранські ракети були успішно перехоплені. Американські війська зберігають пильність і перебувають у стані підвищеної бойової готовності", — йдеться у повідомленні CENTCOM.

Іран раптово запустив балістичні ракети по американській базі у Йорданії

Видання Axios пише, що КВІР спрямував кілька ракет по американській базі у Йорданії. Медіа звертає увагу, що це перший ракетний удар Ірану по американській базі в регіоні з того часу, як минулої п’ятниці президент США Дональд Трамп призупинив удари по Ірану, щоб дати ще один шанс дипломатичному врегулюванню конфлікту.

Відео дня

"Цей напад загрожує зруйнувати крихке перемир’я і може змусити Трампа вирішити, чи відновлювати військові дії проти Ірану", — йдеться у публікації Axios.

Як пише Reuters, попри припинення Трампом тривалої кампанії ударів по іранських військових об'єктах, глава Білого дому також пригрозив тоді, що США відновлять удари, якщо переговори не принесуть результатів.

Тим часом також Саудівська Аравія повідомила, що у вівторок її системи протиповітряної оборони перехопили та знищили кілька безпілотників, які націлювалися на нафтові об’єкти в країні. За словами речника Міністерства оборони Саудівської Аравії Туркі аль-Малікі, атаки були здійснені з території Іраку терористичними угрупованнями, що підтримуються Іраном.

Нагадаємо, 28 липня таблоїд Radar Online повідомив, що Іран відкрито пригрозив убивством Меланії Трамп та її сина Беррона.

Також раніше в Ірані пригрозили Україні через атаку по судну в Каспійському морі.