РФ строит возле Миллерово дрон-порт для запуска "Герань-5": что показали спутниковые снимки

Россия почти завершила строительство первой части нового дронопорта для запуска дронов "Герань-5" в районе Миллерово Ростовской области. Об этом выяснили специалисты по OSINT и опубликовали спутниковые снимки.

OSINT-канал Absolutely Reliable предполагает, что строительство ускорили после сентябрьских ударов по Киеву. Кроме того, структура объекта напоминает дронопорт Цимбулово в Орловской области РФ. Исследователи отметили, что такие объекты сложно поражать обычными дронами-камикадзе, поскольку для этого требуются другие средства поражения.

Что известно о Цимбулове

Дронопорт Цимбулово — это крупный российский военный комплекс, расположенный недалеко от одноимённого села в Орловской области РФ. Его используют для хранения и запуска ударных беспилотников. По данным издания, Украина неоднократно наносила по нему удары.

По данным The Telegraph, по состоянию на август 2026 года на базе Цимбулове находилось 16 пусковых установок и более 100 дронов, готовых к запуску в сторону Украины. Там также было достаточно солнечных панелей, чтобы комплекс мог работать даже в случае отключения электроснабжения.

Видео дня

Ранее стало известно, что реактивные дроны РФ будут развивать скорость до 800 км. Об этом заявил министр обороны Евгений Хмара.

А украинский беспилотник-перехватчик Sting S в ходе боевых испытаний уничтожил российский реактивный дрон "Герань-5".