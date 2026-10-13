РФ будує біля Міллерового дронопорт для запуску Герань-5: що показали супутникові знімки

Росія майже завершила першу частину нового дронопорту для запуску дронів Герань-5 у районі Міллерового Ростовської області. Це з'ясували OSINT-ери та опублікували супутникові знімки.

OSINT-канал Absolutely Reliable припускає, що будівництво прискорили після вересневих ударів по Києву. Також структура об'єкта нагадує дронопорт Цимбулове в Орловській області РФ. Дослідники зазначили, що такі об'єкти складно уражати звичайними дронами-камікадзе, оскільки для цього потрібні інші засоби ураження.

Що відомо про Цимбулове

Дронопорт Цимбулове — це великий російський військовий комплекс поблизу однойменного села в Орловській області РФ. Його використовують для зберігання й запуску ударних безпілотників. За даними видання, Україна неодноразово завдавала по ньому ударів.

За даними The Telegraph, станом на серпень 2026 року на базі Цимбулове було 16 пускових установок і понад 100 дронів, готових до запуску в бік України. Там також було достатньо сонячних панелей, щоб комплекс міг працювати навіть у разі відключення електропостачання.

Видео дня

Раніше стало відомо, що реактивні дрони РФ розганятимуться до 800 км. Про це заявив міністр оборони Євгеній Хмара.

А український безпілотник-перехоплювач Sting S під час бойових випробувань знищив російський реактивний дрон "Герань-5".