Масована атака дронів на Росію: Москва зупинила всі авіарейси, у регіонах є влучання (відео)

У ніч проти 16 жовтня масована атака дронів змусила Москву зупинити роботу всіх чотирьох аеропортів, а в кількох регіонах Росії спалахнули пожежі та пролунали вибухи.

Ніч проти 16 жовтня виявилася надзвичайно неспокійною для багатьох регіонів Росії: через масштабну атаку ударних безпілотників над більшою частиною європейської території країни-агресорки фактично утворилася безпілотна зона для цивільної авіації. Крім того, нальоти дронів спричинили руйнування та пожежі на промислових об'єктах одразу кількох російських областей. Про це повідомляють російські незалежні медіа, зокрема ASTRA, із посиланням на дані сервісу відстеження авіаперельотів Flightradar24 та заяви місцевої влади.

Скільки дронів, за словами Собяніна, атакували Москву

Мер Москви Сергій Собянін протягом вечора 15 жовтня та ночі 16 жовтня неодноразово повідомляв про роботу російської протиповітряної оборони.

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У першому повідомленні, опублікованому о 23:16, він заявив про нібито знищення десяти безпілотників, які летіли в напрямку столиці РФ. О 23:39 чиновник повідомив ще про 11 дронів, а о 23:54 — про 16.

Після опівночі Собянін продовжив звітувати про роботу ППО. О 00:15 він заявив про знищення ще 12 безпілотників, а о 00:50 — ще десяти.

Таким чином, за підрахунками мера, до 00:50 російська ППО нібито знищила 59 дронів, які прямували виключно до Москви.

О 03:21 Собянін повідомив про знищення ще 20 безпілотників. Він також зазначив, що на місцях падіння уламків працюють екстрені служби.

Попри запевнення влади про "відсутність руйнувань", місцеві жителі масово ділилися у соцмережах кадрами потужних пожеж і вибухів у Підмосков'ї. Наразі інформацію про повний масштаб пошкоджень у Московському регіоні не було оприлюднено.

У Москві зупинили роботу чотирьох аеропортів

Увечері 15 жовтня безпілотники почали атакувати Москву та Московську область. Через це, за даними онлайн-сервісу моніторингу авіаперельотів Flightradar24, цивільна авіація почала масово оминати центральну та західну частини РФ — повітряний простір над цією територією виявився абсолютно порожнім.

У зв'язку із загрозою безпеці польотів Росавіація запровадила тимчасові обмеження в усіх ключових аеропортах Московського регіону: "Внуково", "Шереметьєво", "Домодєдово" та "Жуковський". Це спричинило перебої в роботі авіасполучення зі столицею РФ.

Понад 20 пасажирських літаків, які прямували до столиці країни-агресора, довелося екстрено перенаправляти на запасні аеродроми в інші міста.

Ростовська область

Атака безпілотників поширилася і на Ростовську область. Губернатор регіону Юрій Слюсарь повідомив, що під ударом опинилися Аксайський і Чертковський райони, а також місто Батайськ. За його словами, внаслідок влучань спалахнули пожежі у виробничо-складських приміщеннях, а один місцевий житель зазнав поранень. За словами чиновника, медики надали потерпілому всю необхідну допомогу, однак інформації про тяжкість травм посадовець не навів.

"Унаслідок падіння БпЛА пошкоджень зазнали виробничо-складські приміщення. Виникло загоряння", — заявив також Слюсарь.

Допис в Telegram-каналі губернатора регіону Юрія Слюсаря Фото: Скриншот

Ярославська область

Ще одним регіоном, де повідомляли про загрозу ударних безпілотників, стала Ярославська область. Тут на тлі загрози атаки безпілотників перекрили рух транспорту на виїзді з Ярославля в напрямку Москви. Про це повідомляв губернатор регіону Михайло Євраєв у своєму Telegram-каналі. За його словами, проїзд обмежили на ділянці від перехрестя Московського проспекту з Південно-Західною окружною дорогою. Чиновник закликав місцевих жителів утриматися від поїздок у цьому напрямку та прилеглими територіями.

Раніше влада оголосила в регіоні "червоний" рівень небезпеки через загрозу безпілотників. Губернатор регіону Михайло Євраєв закликав жителів триматися подалі від відкритих ділянок, зачинити вікна та перебувати в приміщеннях подалі від скла.

Близько 03:42 Євраєв заявив, що в регіоні засобами радіоелектронної боротьби нібито знищили вісім безпілотників. За його словами, загиблих і постраждалих немає, однак загроза атаки БпЛА зберігалася. Водночас обмеження руху в Ярославлі скасували, а проїзд у напрямку Москви відновили. Незалежного підтвердження заяв російської влади про кількість знищених дронів не було.

Володимирська, Смоленська та Рязанська області

Жителі міст Володимир, Смоленськ і Рязань також повідомляли про гучну серію вибухів, інтенсивну роботу ПВО та прильоти по виробничих майданчиках.

Нагадаємо, Росія майже завершила перший етап будівництва нового дронопорту поблизу Міллерового в Ростовській області, який, за даними OSINT-дослідників, може бути призначений для запуску ударних безпілотників "Герань-5" по Україні. Супутникові знімки вказують на появу нового військового об’єкта, який дослідники порівнюють із базою в Цимбуловому, звідки російські війська вже запускають дрони по українських містах.

Також Фокус писав, що президент США Дональд Трамп заявив, що не вірить у допомогу Росії та Китаю Ірану у війні проти Сполучених Штатів, оскільки Москва й Пекін мають надто багато чого втрачати. Водночас він припустив, що якщо така підтримка й існує, то її масштаби незначні, наголосивши: "Ми б про це дізналися — і дізналися б дуже швидко".