Большое задымление: в Волынской области людей просят покинуть свои дома после прилета дрона

Российские террористы 18 октября атаковали предприятие в поселке Маневичи Волынской области, и качество воздуха там существенно ухудшилось.

Жителей района "Тридцатка" просят немедленно покинуть свои дома и пока что переехать подальше от предприятия, в другую часть населенного пункта. Соответствующее обращение опубликовал Маневичский поселковый совет.

В Волынской областной военной администрации заявили, что в Маневичах горят складское и производственное помещение после того, как утром российские оккупанты атаковали промышленное предприятие.

"Пожар сильный, площадь большая, имеем сильное задымление. Ветер в сторону поселка, поэтому призываю местных жителей по возможности оставаться в помещениях, плотно закрыть окна и двери, выключить приточную вентиляцию и не находиться на открытом воздухе без необходимости. Ситуация сложная, но контролируемая", — написал глава ОВА Роман Романюк.

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По предварительной информации, обошлось без жертв и травмированных.

Сейчас спасатели продолжают ликвидацию последствий удара.

Жителей Маневичей еще 16 октября предупреждали о возможной аварийной ситуации на одном из местных предприятий, которая может сопровождаться выбросом аммиака в атмосферу.

Аммиак — опасное химическое вещество, которое может вызвать раздражение глаз и дыхательных путей, а также отравление. Если появился резкий запах аммиака, кашель, слезотечение или затрудненное дыхание, необходимо покинуть опасную зону, если это безопасно, и обратиться за медицинской помощью.

Напомним, в Хмельницкой области беспилотник попал в нефтебазу, что привело к масштабному пожару.

Также сообщалось, что после ударов 16 октября в Луцке после ударов по объектам энергетики возникли проблемы с водо- и электроснабжением.