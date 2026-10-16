Предупреждение на Волыни: после атаки возможна утечка аммиака, людей призывают закрыть окна

В поселке Маневичи Волынской области предупредили о возможной аварийной ситуации на одном из местных предприятий, которая может сопровождаться выбросом аммиака в атмосферу. Жителей призвали соблюдать правила безопасности и следить за официальными сообщениями.

Об этом сообщил глава Маневичской общины Александр Гаврилюк в Facebook.

По его словам, в случае утечки аммиака необходимо немедленно укрыться в ближайшем помещении, плотно закрыть окна, двери и вентиляционные отверстия. Также нужно отключить вентиляцию и кондиционеры, которые подают воздух с улицы.

По возможности рекомендуется находиться на нижних этажах зданий. Для защиты органов дыхания следует использовать противогаз или, если его нет, влажную тканевую повязку.

Жителям рекомендуется не выходить на улицу без крайней необходимости. Если будет объявлена эвакуация, необходимо двигаться по указанному маршруту и выполнять указания спасателей. В случае самостоятельного выхода из зоны химического загрязнения следует двигаться перпендикулярно направлению ветра.

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Аммиак — опасное химическое вещество, которое может вызвать раздражение глаз и дыхательных путей, а также отравление. Если появился резкий запах аммиака, кашель, слезотечение или затрудненное дыхание, необходимо покинуть опасную зону, если это безопасно, и обратиться за медицинской помощью.

В общине также призвали позаботиться о безопасности детей, пожилых людей и людей с инвалидностью. По мере развития ситуации рекомендуется следить за сообщениями Маневичского поселкового совета и ГСЧС Украины.

В случае чрезвычайной ситуации можно позвонить по номерам 101 — ГСЧС, 103 — экстренная медицинская помощь или 112 — единая система экстренной помощи населению.

Напомним, в ночь на 16 октября российские войска атаковали украинские города ударными беспилотниками. В Луцке после ударов по объектам энергетики возникли проблемы с водо- и электроснабжением, взрывы также раздавались в Ковеле. В Ровно зафиксировали повреждения объектов инфраструктуры и частичные отключения электроэнергии.

Кроме того, в Хмельницкой области беспилотник попал в нефтебазу, что привело к масштабному пожару.