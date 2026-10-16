Попередження на Волині: після атаки можливий витік аміаку, людей закликають зачинити вікна

У селищі Маневичі Волинської області попередили про можливу аварійну ситуацію на одному з місцевих підприємств, яка може супроводжуватися викидом аміаку в повітря. Жителів закликали дотримуватися правил безпеки та стежити за офіційними повідомленнями.

Про це повідомив очільник Маневицької громади Олександр Гаврилюк у Facebook.

За його словами, у разі викиду аміаку необхідно негайно зайти до найближчого приміщення, щільно зачинити вікна, двері та вентиляційні отвори. Також потрібно вимкнути вентиляцію й кондиціонери, які подають повітря ззовні.

За можливості рекомендують перебувати на нижніх поверхах будівель. Для захисту органів дихання слід використовувати протигаз або, якщо його немає, вологу тканинну пов'язку.

Жителям радять без нагальної потреби не виходити на вулицю. Якщо оголосять евакуацію, необхідно рухатися визначеним маршрутом і виконувати вказівки рятувальників. У разі самостійного виходу із зони хімічного забруднення слід рухатися перпендикулярно до напрямку вітру.

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Аміак є небезпечною хімічною речовиною, яка може спричинити подразнення очей і дихальних шляхів та отруєння. Якщо з'явилися різкий запах аміаку, кашель, сльозотеча або утруднене дихання, потрібно залишити небезпечну зону, якщо це безпечно, та звернутися по медичну допомогу.

У громаді також закликали подбати про безпеку дітей, людей похилого віку та людей з інвалідністю. За розвитком ситуації рекомендують стежити за повідомленнями Маневицької селищної ради та ДСНС України.

У разі надзвичайної ситуації можна телефонувати за номерами 101 — ДСНС, 103 — екстрена медична допомога або 112 — єдина система екстреної допомоги населенню.

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