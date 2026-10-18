"Він недоступний": Рубіо заявив про позбавлення України доступу до Starshield (відео)

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що наразі тривають обговорення про те, як саме Україна може використовувати супутниковий зв'язок Starshield у війні із Росією.

Рубіо офіційно підтвердив позбавлення України доступу до мережі, однак відкинув дані про те, що саме Білий дім наказав уповільнити Starlink. Про це американський посадовець заявив під час брифінгу на об'єднаній базі Ендрюс, передає Magno News.

У розмові з журналістами Рубіо пояснив, що Starlink — це комерційний продукт. Starshield натомість є оборонним продуктом, який застосовують американські Сили оборони.

"Наразі він недоступний для України, і зараз тривають обговорення щодо того, як саме Україна хотіла б його використовувати", — заявив держсекретар США.

Заява Рубіо про позбавлення України доступу до Starshield

Журналісти також поцікавилися у посадовця, чи причетний Білий дім до наказу про уповільнення Starlink в Україні. Вони пригадали про те, що українська сторона офіційно заявила про причетність Вашингтона до цього.

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"Я не знаю, що сказав Зеленський. Не впевнений, що Зеленський розуміє, про що говорить, але це не було навмисно. Ми не мали до цього жодного стосунку. Ніхто не давав наказу уповільнювати швидкість Starlink. Це просто так сталося. Але, наскільки я розумію, роботу відновили. Все повернулося до попереднього стану", — заявив у відповідь Рубіо.

За його словами, Україна хотіла б відновити доступ до Starshield і звернулася з проханням до Вашингтона зробити це. Можливість використання цієї системи супутникового зв'язку впливає на можливості Збройних сил України здійснювати далекобійні удари по території Росії, пояснив чиновник.

Чому Трамп скасував "пекельні" санкції проти РФ

На запитання щодо санкцій проти РФ за законом Ліндсі Грема, які президент США Дональд Трамп днями скасував, Рубіо відповів, що на це є причина. Головна проблема полягає у тому, що обмеження стосуються не лише РФ, а й інших країн, зокрема Індії тощо.

"Я вважаю, що президент хоче використати цей 60-денний період, щоб проаналізувати, які наслідки матиме введення як санкцій, так і мит для світової економіки та навіть для економіки США", — пояснив Рубіо.

Щодо угоди по дизелю з Росією, то, як заявив держсекретар США, Кремль у будь-якому випадку зумів би продати його на світовому ринку.

"Дизель, який Путін збирався продати, так чи інакше потрапив би на світовий ринок. Єдина різниця полягає в тому, скільки його отримали б Сполучені Штати", — підкреслив чиновник.

Нагадаємо, 16 жовтня агентство Reuters повідомило, що Білий дім наказав обмежити роботу Starshield для України.

Напередодні в Міністерстві оборони України заявили, що робота супутникового зв'язку Starshield у русі на фронті відновилася.