Білий дім наказав обмежити роботу системи Starshield для України, — Reuters

Наказ про обмеження роботи супутникової системи Starlink, що має критичне значення для України на полі бою та для керування безпілотниками, надійшов із Білого дому.

Двоє американських чиновників та представник однієї із західних країн у коментарі агентству Reuters підтвердили, що керівництво Міністерства оборони отримало вказівку обмежити швидкість роботи Starshield — військової версії сервісу Starlink. Пентагон є найбільшим замовником цієї системи.

Хто саме ухвалив таке рішення в адміністрації американського президента Дональда Трампа і хто відповідав за його виконання, інсайдери не уточнили.

У відповідь на прохання прокоментувати розпорядження щодо обмеження діяльності Starshield високопоставлений представник США заявив:

"Президент таких вимог не висував".

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З проблемами зі зв’язком на лінії фронту українські військові зіткнулися саме після того, як Трамп посилив тиск на Україну, вимагаючи від неї припинити удари по російських нафтопереробних заводах. Глава Білого дому звинувачує Київ у тому, що через атаки на НПЗ у світі зросли ціни на нафтопродукти, а також вважає, що такий розвиток подій погіршує перспективи Республіканської партії на листопадових проміжних виборах.

У свою чергу експерти одностайно стверджують, що Україна не має жодного стосунку до зростання цін на дизельне паливо у США. Головна причина — війна США з Іраном, яка зайшла в глухий кут, і, як наслідок, проблеми з проходженням танкерів з нафтою через Ормузьку протоку.

Незважаючи на це, Трамп, який оголосив про угоду з Росією щодо дизельного палива, продовжує у всьому звинувачувати Київ. Справа дійшла до того, що він зажадав відставки президента України Володимира Зеленського та проведення нових виборів.

Ілон Маск, генеральний директор компанії SpaceX, яка створила Starlink, підтримав президента США у питанні відставки Зеленського і днями знову підтвердив свою думку, зазначивши, що президент країни, яка захищається від агресії, "продовжує бійню".

Мільярдер раніше вже заявляв, що не має жодного стосунку до обмеження роботи Starlink в Україні. Причетність до цього заперечували й у Білому домі.

Проблеми зі Starlink в Україні: що відомо

Цього тижня українські офіційні особи заявили, що термінали Starlink військового призначення перестали працювати в Україні під час встановлення на об’єктах, що рухаються з великою швидкістю. Це створило перешкоди для використання українських безпілотників, які покладаються на дані цієї системи для бортового наведення.

Starlink вкрай необхідний для двох цілей — нанесення ударів середньої дальності по позиціях і тилах РФ, а також перехоплення реактивних "шахедів"

Пізніше Сергій Стерненко написав, що швидкість взагалі знизилася до 60–70 км.

Проблеми зі зв’язком підтвердили військові, зазначивши, що через це довелося скасувати частину раніше запланованих місій.

14 жовтня Зеленський закликав Маска відновити роботу Starlink в Україні. Він заявив, що через проблеми зі зв’язком в Україні можуть загинути багато людей. Також, за його словами, через позицію США наша країна ризикує втратити сильного партнера, а американська влада, на його думку, ризикує опинитися на неправильній стороні історії.

"Ми втрачаємо, втрачаємо сильного партнера. Це моя думка", — сказав політик в інтерв’ю Пірсу Моргану.

Пізніше колишній міністр оборони України Михайло Федоров написав, що зв’язок на фронті почав відновлюватися.

У Конгресі США проявили зацікавленість у проблемах із зв’язком Starlink у ЗСУ. Сенатор-республіканець Том Тілліс ініціював розслідування щодо Пентагону.

У свою чергу, Єврокомісія планує на початку 2027 року включити комерційні супутникові потужності до програми Govsatcom. Це має заповнити прогалину до 2029 року, коли повністю почне функціонувати європейське угруповання IRIS².

Нагадаємо, з Вашингтона особисто телефонували Драпатому та Палісі з погрозами припинити надавати розвіддані, якщо ЗСУ продовжуватимуть завдавати ударів по російських НПЗ.