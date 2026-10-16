Белый дом приказал ограничить работу системы Starshield для Украины, — Reuters

Распоряжение об ограничении работы спутниковой системы Starlink, которая критически важна для Украины на поле боя и управления беспилотниками, поступило из Белого дома.

Два американских чиновника и представитель одной из западных стран подтвердил в комментарии Reuters сказали, что руководство Министерства обороны получило указание ограничить скорость работы Starshield, военной версии сервиса Starlink. Пентагон является крупнейшим заказчиком этой системы.

Кто именно принимал такое решение в администрации американского президента Дональда Трампа и кто отвечал за его выполнение, инсайдеры не уточнили.

В ответ на просьбу прокомментировать распоряжение об ограничении работы Starshield высокопоставленный представитель США заявил:

"Президент подобных требований не выдвигал".

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С проблемами с работой связи на линии фронта украинские военные столкнулись аккурат после того, как Трамп усилил давление на Украину, требуя от нее прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Глава Белого дома обвиняет Киев в том, что из-за атак на НПЗ в мире выросли цены на нефтепродукты, а также считает, что подобное развитие событий ухудшает перспективы Республиканской партии на ноябрьских промежуточных выборах.

В свою очередь эксперты в один голос говорят, что Украина не имеет никакого отношения к росту цен на дизтопливо в США. Главная причина — война США с Ираном, которая зашла в тупик, и, как следствие, проблемы с проходом танкеров с нефтью через Ормузский пролив.

Несмотря на это Трамп, который объявил о дизельной сделке с Россией, продолжает во всем обвинять Киев. Дошло до того, что он потребовал отставки президента Украины Владимира Зеленского и проведения новых выборов.

Илон Маск, гендиректор компании SpaceX, которая создала Starlink, поддержал президента США в вопросе отставки Зеленского и на днях снова подтвердил свое мнение, отметив, что президент страны, которая защищается от агрессии, "продолжает бойню".

Миллиардер ранее уже говорил, что не имеет отношения к ограничению работы Starlink в Украине. Причастность к этому отрицали и в Белом доме.

Проблемы со Starlink в Украине: что известно

На этой неделе украинские официальные лица заявили, что терминалы Starlink военного назначения перестали работать в Украине при установке на быстродвижущиеся объекты. Это создало помехи для использования украинских беспилотников, которые полагаются на данные системы для бортового наведения.

Starlink крайне необходим для двух целей — нанесения ударов средней дальности по позициям и тылам РФ, а также перехвата реактивных "шахедов"

Позже Сергей Стерненко написал, что скорость и вовсе упала до 60-70 км.

Проблемы со связью подтвердили военные, отметив, что из-за этого пришлось отменить часть ранее запланированных миссий.

14 октября Зеленский призвал Маска возобновить работу Starlink в Украине . Он заявил, что из-за проблем со связью в Украине могут погибнуть много людей. Также, по его словам, из-за позиции США наша страна рискует потерять сильного партнера, а американские власти, по его мнению, рискуют оказаться на неправильной стороне истории.

"Мы теряем, теряем сильного партнера. Это мое мнение", — сказал политик в интервью Пирсу Моргану.

Позже бывший министр обороны Украины Михаил Федоров написал, что связь на фронте начала восстанавливаться.

В Конгрессе США проявили интерес к проблемам со связью Starlink в ВСУ. Сенатор-республиканец Том Тиллис инициировал расследование в отношении Пентагона.

В свою очередь Еврокомиссия планирует в начале 2027 года включить коммерческие спутниковые мощности в программу Govsatcom. Это должно восполнить пробел до 2029 года, когда полностью начнет функционировать европейская группировка IRIS².

Напомним, из Вашингтона лично звонили Драпатому и Палисе с угрозами прекратить предоставлять разведданные, если ВСУ продолжат наносить удары по российским НПЗ.