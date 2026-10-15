В ЕС хотят заменить Starlink для Украины своими спутниками: когда возможно подключение

Еврокомиссия планирует в начале 2027 года включить коммерческие спутниковые мощности в программу Govsatcom. Это должно восполнить пробел до 2029 года, когда полностью начнёт функционировать европейская группировка IRIS².

Об этом представители Еврокомиссии заявили на брифинге, отвечая на вопрос о возможностях ЕС помочь Украине в сфере связи и разведывательных данных, сообщает Le Monde. Пресс-секретарь Еврокомиссии Томас Ренье также сообщил о переговорах с Киевом относительно подключения к Govsatcom.

"В настоящее время мы ведем переговоры с Украиной о её полноценном подключении к Govsatcom", — сказал Ренье.

Что такое Govsatcom и что ЕС хочет добавить

Govsatcom объединяет спутниковые мощности стран-членов ЕС для обеспечения безопасной связи правительственных структур. Платформа работает с января 2026 года. По словам Ренье, второй этап предусматривает добавление к Govsatcom коммерческих мощностей в начале следующего года. Это, по его словам, позволит "заполнить пробел" к 2029 году, когда полностью заработает IRIS², которую он описал как группировку из более чем 300 спутников.

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Ренье пояснил, что базовую связь можно обеспечивать за счет имеющихся спутниковых мощностей стран-членов ЕС. Военные услуги, по его словам, потенциально можно предоставлять через коммерческих операторов. Оба направления, по его словам, будут полностью функционировать в рамках IRIS² до 2029 года.

Вопрос о Starlink и Starshield

Этот вопрос прозвучал на фоне сообщений из Украины о проблемах со Starlink. Один из журналистов на брифинге сказал, что скорость Starshield, военной версии Starlink, которую используют Вооружённые силы Украины, снизилась. Он сослался на заявление украинских властей и отметил, что это может повлиять на способность Украины защищаться от дронов.

В Еврокомиссии ответили, что знают об этих сообщениях, но не могут их комментировать, пока не получат более полную информацию. На вопрос, смогут ли европейские решения предоставлять те же услуги, что и Starshield, там заявили, что не проводят сравнений. Также не обсуждают, заменит ли ЕС эту сеть.

Кроме того, в Еврокомиссии заявили, что не видят признаков прекращения обмена разведданными с Украиной.

Фокус уже сообщал, что Starlink восстанавливает скорость для дронов ВСУ. Спутниковая сеть Илона Маска Starlink, по всей видимости, начала восстанавливать скорость для дронов-перехватчиков.

А после обращения президента Владимира Зеленского к Илону Маску с просьбой восстановить связь сам миллиардер ответил, что, оказывается, этот вопрос следует адресовать Трампу, а не ему.