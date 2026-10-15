В ЄС хочуть замінити Starlink для України своїми супутниками: коли можливе підключення

Єврокомісія планує на початку 2027 року додати комерційні супутникові потужності до програми Govsatcom. Це має закрити прогалину до 2029 року, коли повністю запрацює європейське угруповання IRIS².

Про це представники Єврокомісії заявили на брифінгу відповідаючи на запитання про можливості ЄС допомогти Україні зі зв'язком і розвідданими, інформує Le Monde. Речник Єврокомісії Томас Реньє також повідомив про переговори з Києвом щодо підключення до Govsatcom.

"Ми зараз ведемо переговори з Україною про її повноцінне підключення до Govsatcom", — сказав Реньє.

Що таке Govsatcom і що ЄС хоче додати

Govsatcom об'єднує супутникові потужності держав-членів ЄС для безпечного зв'язку урядових структур. Платформа працює з січня 2026 року. За словами Реньє, другий етап передбачає додавання до Govsatcom комерційних потужностей на початку наступного року. Це, за його словами, дасть змогу "перекрити прогалину" до 2029 року, коли повністю запрацює IRIS², яку він описав як угруповання з понад 300 супутників.

Видео дня

Реньє пояснив, що базовий зв'язок можна забезпечувати через наявні супутникові потужності держав-членів ЄС. Військові сервіси, за його словами, потенційно можна надавати через комерційних операторів. Обидва напрями, за його словами, повністю працюватимуть у межах IRIS² до 2029 року.

Питання про Starlink і Starshield

Запитання прозвучало на тлі повідомлень з України про проблеми зі Starlink. Один із журналістів на брифінгу сказав, що швидкість Starshield, військової версії Starlink, яку використовують Збройні сили України, знизилася. Він послався на заяву української влади й зазначив, що це може вплинути на здатність України захищатися від дронів.

У Єврокомісії відповіли, що знають про ці повідомлення, але не можуть їх коментувати, доки не матимуть повнішої інформації. На запитання, чи зможуть європейські рішення надавати ті самі послуги, що й Starshield, там заявили, що не проводять порівнянь. Також не обговорюють, чи замінить ЄС цю мережу.

Окремо в Єврокомісії заявили, що не мають ознак припинення обміну розвідданими з Україною.

Фокус вже писав, що Starlink повертає швидкість для дронів ЗСУ. Супутникова мережа Ілона Маска Starlink, схоже, почала відновлювати швидкість для дронів-перехоплювачів.

А після звернення президента Володимира Зеленського до Ілона Маска з проханням відновити зв'язок, сам мільярдер відповів, що, виявляється, це питання до Трампа, а не до нього.