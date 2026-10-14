Starlink повертає швидкість для дронів-перехоплювачів ЗСУ, — Федоров

Супутникова мережа Ілона Маска Starlink, схоже, почала відновлювати швидкість для дронів ЗСУ. Про це повідомив колишній міністр оборони України Михайло Федоров.

Згідно із повідомленням ексміністра у Телеграм, тепер ударні дрони та дрони-перехоплювачі ЗСУ мають поновити роботу на високих швидкостях. Федоров зазначив, що робота Starlink відновлюється.

"Тепер потрібно попрацювати над тим, щоб узагалі прибрати обмеження швидкості для Starshield", — додав він.

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Підтверджень з інших джерел на момент публікації новини не було.

Нагадаємо, Володимир Зеленський звернувся до Ілона Маска з проханням відновити швидкість терміналів Starlink. В іншому випадку буде багато жертв серед мирного населення України, сказав президент.

До Маска звернувся і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, але менш миролюбно. Він нагадав, що Польща оплачує роботу Starlink для України.

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Нагадаємо, Фокус писав про проблеми зі Starlink, про які першим повідомив волонтер Сергій Стерненко. Близько 10 год 14 жовтня він написав, що термінали супутникового зв'язку перестають працювати, коли пристрій розганяється до 160 км/год.

Військові експерти також пояснили Фокусу, як проблеми зі Starlink та обмеження розвідданих США вплинуть на можливості ЗСУ на війні РФ проти України.