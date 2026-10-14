"Ти знову граєшся у політику": Польща звинуватила Маска в обмеженнях Starlink для України

Варшава, яка оплачує українські термінали, звернулася до Ілона Маска публічно після того як SpaceX урізала швидкість Starlink на українській території.

Польща, що оплачує роботу Starlink для України, публічно висловила претензії Ілону Маску. Його компанія SpaceX обмежила швидкість терміналів під час руху на українській території. Невдоволення озвучив міністр закордонних справ Радослав Сікорський у соцмережі Х.

"Гей, Великий чоловіче, ти знову граєшся в політику зі своїми продуктами? Як твої європейські клієнти, ми стежимо за тобою", — написав Сікорський у соцмережі.

Раніше повідомлялося, що обмеження 14 жовтня вже відчули українські військові на лінії бойового зіткнення. Проблеми зі зв'язком, викликані зниженням швидкості передачі даних, підтвердили підрозділи 7-го корпусу десантно-штурмових військ на Гуляйпільському напрямку — про це йдеться на сторінці військових.

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У заяві уточнили, що йдеться про пакет Starshield, так званий військовий, який досі не мав лімітів щодо швидкості передачі даних.

Найболючіше зміни вдарили по безпілотниках: частина дронів використовує Starlink для керування під час польоту, тож просідання швидкості напряму впливає на виконання бойових завдань.

Також журналіст Politico попереджав, що за різкими заявами Володимира Зеленського про "подарунок Путіну" можуть піти цілком відчутні наслідки. Вашингтон здатен перекрити Києву розвіддані, Starlink і закупівлі зброї. Таку оцінку дає журналіст видання Джеймі Деттмер.

Домовленість про закупівлю мільйонів тонн російського дизелю збіглася з початком холодів і стала ударом для українців, які щоночі переживають атаки дронів та балістики. Головне питання тепер у тому, наскільки сильно Зеленський може дозволити собі розлютитися.