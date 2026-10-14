"Ты снова играешься в политику": Польша обвинила Маска в ограничениях Starlink для Украины

Варшава, оплачивающая украинские терминалы, обратилась к Илону Маску публично после того, как SpaceX урезала скорость Starlink на украинской территории.

Польша, которая оплачивает работу Starlink для Украины, публично высказала претензии Илону Маску. Его компания SpaceX ограничила скорость терминалов во время движения на украинской территории. Недовольство озвучил министр иностранных дел Радослав Сикорский в соцсети Х.

"Эй, Большой человек, ты снова играешься в политику со своими продуктами? Как твои европейские клиенты, мы следим за тобой", — написал Сикорский в соцсети.

Ранее сообщалось, что ограничения 14 октября уже ощутили украинские военные на линии боевого соприкосновения. Проблемы со связью, вызванные снижением скорости передачи данных, подтвердили подразделения 7-го корпуса десантно-штурмовых войск на Гуляйпольском направлении — об этом говорится на странице военных.

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В заявлении уточнили, что речь идет о пакете Starshield, так называемом военном, который до сих пор не имел лимитов по скорости передачи данных.

Больнее всего изменения ударили по беспилотникам: часть дронов использует Starlink для управления во время полета, поэтому просадка скорости напрямую влияет на выполнение боевых задач.

Также журналист Politico предупреждал, что за резкими заявлениями Владимира Зеленского о "подарке Путину" могут последовать вполне ощутимые последствия. Вашингтон способен перекрыть Киеву разведданные, Starlink и закупки оружия. Такую оценку дает журналист издания Джейми Деттмер.

Договоренность о закупке миллионов тонн российского дизеля совпала с началом холодов и стала ударом для украинцев, которые каждую ночь переживают атаки дронов и баллистики. Главный вопрос теперь в том, насколько сильно Зеленский может позволить себе разозлиться.