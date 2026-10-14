"Довелося скасувати частину місій": військові підтвердили проблеми зі Starlink на фронті

Українські військовослужбовці на лінії бойового зіткнення вже на власному досвіді відчули обмеження роботи Starlink.

Зокрема, проблеми зі зв’язком Starlink, пов’язані з обмеженням швидкості передачі даних, підтвердили підрозділи 7-го корпусу десантно-штурмових військ на Гуляйпольському напрямку, про що повідомляється на сторінці військових.

У заяві уточнюється, що йдеться про пакет Starshield — так званий військовий пакет, який раніше не мав обмежень щодо швидкості передачі даних.

Ці зміни вплинули на використання безпілотників, які послуговуються Starlink для керування під час польоту.

"За нашими спостереженнями, під час польотів БПЛА зв’язок міг зникати на 10–20 секунд уже на швидкості 110–120 км/год. При цьому апарати продовжували рух, однак такі переривання ускладнювали керування ними", — повідомили українські захисники.

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Вони наголошують, що зниження швидкості польоту БПЛА створює додаткові ризики, оскільки повільніші цілі стають вразливішими перед противником.

"Ця проблема стає ще гострішою під час запуску швидкісних безпілотників. На старті деякі апарати, особливо типу Middle Strike, повинні набирати досить високу швидкість. У цих умовах нестабільний зв’язок унеможливить запуск таких дронів або їхнє використання за призначенням", — констатують військові.

Наслідки вже відчутні на практиці.

"Лише з початку доби в одному з підрозділів безпілотних систем, що діє в зоні відповідальності 7-го корпусу ДШУ на Гуляйпільському напрямку, через проблеми зі зв’язком довелося скасувати частину місій", — повідомляють у ДШВ.

Сьогодні вранці радник президента Сергій Бескрестнов, експерт з радіотехнологій, підтвердив, що зв’язок починає зникати на швидкості 160 км, а трохи пізніше волонтер Сергій Стерненко додав, що зв'язок починає зникати вже при швидкості 60–70 км.

З проблемами зі зв’язком ЗСУ зіткнулися після того, як у США почали погрожувати Україні припиненням передачі розвідданих та обмеженням доступу до Starlink, якщо вона не припинить наносити удари по російських НПЗ.

Ілон Маск, генеральний директор SpaceX — компанії, що створила Starlink, — підтримав позицію президента США Дональда Трампа, який вимагає поступок лише від Києва та закриває очі на варварські обстріли України з боку Росії.

Тим часом міністр закордонних справ Радослав Сікорський знову публічно розкритикував Маска.

"Ілон Маск, ти знову граєш у політику зі своєю продукцією? Ми, твої європейські клієнти, уважно стежимо за тобою", — написав він у Х.

Нагадаємо, які ризики чекають на Зеленського після суперечки зі США.

Також повідомлялося, що Берлінська відповіла Трампу на вимогу відправити Зеленського у відставку.