"Пришлось отменить часть миссий": военные подтвердили проблемы со Starlink на фронте

Украинские военнослужащие на линии боевого столкновения уже прочувствовали на себе ограничение работы Starlink.

В частности, проблемы со связью Starlink, связанные с ограничением скорости передачи данных, подтвердили подразделения 7-го корпуса десантно-штурмовых войск на Гуляйпольском направлении, о чем сообщается на странице военных.

В заявлении уточняется, что речь идет о пакете Starshield — так называемом военном пакете, который ранее не имел ограничений скорости передачи данных.

Эти изменения повлияли на применение беспилотников, которые используют Starlink для управления во время полета.

"По нашим наблюдениям, во время полетов БПЛА связь могла исчезать на 10–20 секунд уже на скорости 110–120 км/ч. При этом аппараты продолжали движение, однако такие прерывания затрудняли управление ими", — сообщили украинские защитники.

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Они подчеркивают, что снижение скорости полета БпЛА создает дополнительные риски, поскольку более медленные цели становятся уязвимее перед противником.

"Еще острее проблема проявляется при запуске скоростных беспилотников. На старте некоторые аппараты, особенно типа Middle Strike, должны набирать достаточно высокую скорость. В этих условиях нестабильная связь исключит возможность запуска таких бортов или применения по назначению", — констатируют военные.

Последствия уже ощутимы на практике.

"Только с начала суток в одном из подразделений беспилотных систем, действующем в полосе ответственности 7-го корпуса ДШУ на Гуляйпольском направлении, из-за проблем со связью пришлось отменить часть миссий", — говорят в ДШВ.

Сегодня утром советник президента Сергей Бескрестнов, эксперт по радиотехнологиям, подтвердил, что связь начинает пропадать на скорости 160 км, а чуть позже волонтер Сергей Стерненко добавил, что связь начинает пропадать уже при скорости 60-70 км.

С проблемами со связью ВСУ столкнулись после того, как в США начали угрожать Украине прекращением передачи разведданных и ограничением Starlink, если та не прекратит наносить удары по российским НПЗ.

Илон Маск, гендиректор SpaceX, компании, создавшей Starlink, поддержал позицию США Дональда Трампа, который требует уступок только от Киева и закрывает глаза на варварские обстрелы Украины Россией.

Тем временем министр иностранных дел Радослав Сикорский снова публично раскритиковал Маска.

"Илон Маск, снова играешь в политику со своей продукцией? Мы, твои европейские клиенты, внимательно следим за тобой", — написал он в Х.

Напомним, каковы риски для Зеленского после ссоры с США.

Также сообщалось, что Берлинская ответила Трампу на требование отправить Зеленского в отставку.