"Багато людей можуть померти": Зеленський закликав Маска відновити роботу Starlink в Україні (відео)

Перебуваючи з офіційним візитом у Великій Британії український президент Володимир Зеленський звернувся до Ілона Маска з проханням відновити швидкість терміналів Starlink. Український лідер це зробив в інтерв'ю Пірсу Моргану.

Президент зазначає, що українські професіонали розуміють, що відбувається. Якщо втрачається швидкість або зв'язок зі Starlink, вони розуміють причину, оскільки це обладнання було вимкнено.

"Це велика помилка, багато втрат. Ці рішення принесуть багато людських втрат. Люди гинуть через це рішення. Звісно, люди гинуть. Звісно, якщо атаки триватимуть, і якщо Starlink не працюватиме — звісно, це не допоможе.

Тож моє повідомлення… я абсолютно сподіваюся, що це помилка, може, якась величезна технічна проблема, я не знаю. Але ми просимо їх це зробити — увімкнути його назад. І я думаю, це буде чесно, це буде справедливо, і це буде як між партнерами", — заявив Зеленський.

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"Це не правильний бік історії"

Зеленський заявив, що через позицію США Україна ризикує втратити сильного партнера, а американська влада, на його думку, ризикує опинитися на неправильному боці історії. "Ми втрачаємо, втрачаємо сильного партнера. Це моя думка", — сказав Зеленський. На запитання Моргана "Ви втрачаєте Америку?" президент відповів: "Так, але не через нас".

Також на питання Моргана "Чи відчуваєте ви зраду через те, що відбувається?" Зеленський зазначив, що "зараз є така реальність".

"Дійсно, так. Але це трохи складніше, ніж просто мої емоції чи мої почуття. Так, це залежить не від мене, я маю на увазі, що наша країна має вижити", — зазначив президент України.

Нагадаємо, Фокус писав про проблеми зі Starlink, про які першим повідомив волонтер Сергій Стерненко. Близько 10 год 14 жовтня він написав, що термінали супутникового зв'язку перестають працювати, коли пристрій розганяється до 160 км/год.

Військові експерти також пояснили Фокусу, як проблеми зі Starlink та обмеження розвідданих США вплинуть на можливості ЗСУ на війні РФ проти України.

А радник президента Дмитро Литвин також повідомив, що атака балістики на Київ відбулася без попереджень від партнерів. Наразі військові та відповідні служби працюють над з'ясуванням причин.

Раніше повідомлялось, що з Вашингтону особисто дзвонили Драпатому та Палісі із погрозами припинити надавати розвіддані, якщо ЗСУ продовжуватимуть бити по російських НПЗ.