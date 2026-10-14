"Многие люди могут погибнуть": Зеленский призвал Маска возобновить работу Starlink в Украине (видео)

Находясь с официальным визитом в Великобритании, президент Украины Владимир Зеленский обратился к Илону Маску с просьбой восстановить скорость работы терминалов Starlink. Украинский лидер сделал это в интервью Пирсу Моргану.

Президент отмечает, что украинские профессионалы понимают, что происходит. Если снижается скорость или пропадает связь со Starlink, они понимают причину, поскольку это оборудование было отключено.

"Это большая ошибка, много потерь. Эти решения приведут к многочисленным человеческим жертвам. Люди гибнут из-за этого решения. Конечно, люди гибнут. Конечно, если атаки продолжатся, и если Starlink не будет работать — конечно, это не поможет.

Поэтому моё сообщение… я искренне надеюсь, что это ошибка, может быть, какая-то серьезная техническая проблема, я не знаю. Но мы просим их это сделать — включить его обратно. И я думаю, это будет честно, это будет справедливо, и это будет как между партнерами", — заявил Зеленский.

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"Это не та сторона истории"

Зеленский заявил, что из-за позиции США Украина рискует потерять сильного партнера, а американские власти, по его мнению, рискуют оказаться на неправильной стороне истории. "Мы теряем, теряем сильного партнера. Это мое мнение", — сказал Зеленский. На вопрос Моргана "Вы теряете Америку?" президент ответил: "Да, но не из-за нас".

Кроме того, отвечая на вопрос Моргана "Чувствуете ли вы себя преданным из-за того, что происходит?", Зеленский отметил, что "сейчас такова реальность".

"Действительно, да. Но это немного сложнее, чем просто мои эмоции или мои чувства. Да, это зависит не от меня, я имею в виду, что наша страна должна выжить", — отметил президент Украины.

Напомним, Фокус писал о проблемах со Starlink, о которых первым сообщил волонтёр Сергей Стерненко. Около 10 часов 14 октября он написал, что терминалы спутниковой связи перестают работать, когда устройство разгоняется до 160 км/ч.

Военные эксперты также объяснили Фокусу, как проблемы со Starlink и ограничения на доступ к разведывательным данным США повлияют на возможности ВСУ в ходе войны РФ против Украины.

А советник президента Дмитрий Литвин также сообщил, что ракетный обстрел Киева произошел без предварительных предупреждений со стороны партнеров. В настоящее время военные и соответствующие службы работают над выяснением причин.

Ранее сообщалось, что из Вашингтона лично звонили Драпатому и Палисе с угрозами прекратить предоставлять разведданные, если ВСУ продолжат наносить удары по российским НПЗ.