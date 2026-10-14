Зависимость как оружие: что будет с обороной Украины, если разведданные и Starlink станут рычагами давления

Киев подвергается ракетным ударам без предупреждений со стороны партнеров, боевые миссии срываются из-за перебоев со Starlink, а Трамп уверяет: разведданные передаются. Что происходит с американской поддержкой? Фокус разбирался, насколько эти проблемы связывают руки Украине и почему эксперты по-разному объясняют действия Вашингтона.

Вторую ночь подряд Киев подвергается обстрелу баллистическими ракетами, а заблаговременных предупреждений от партнеров нет, заявляет Владимир Зеленский. Российские удары продолжаются, несмотря на объявленное Дональдом Трампом "энергетическое перемирие". В то же время Вашингтон требует от Украины прекратить атаки на российские НПЗ, угрожая прекращением разведывательной поддержки.

Об этих угрозах Зеленский рассказал в интервью NPR: украинские генералы получили предупреждение в ходе контактов с американскими военными. Сам Трамп отрицает прекращение обмена информацией и уверяет, что США продолжают помогать Украине и передавать разведданные.

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В Воздушных силах также подчеркивают, что Украина не лишилась разведывательной поддержки со стороны партнеров. Юрий Игнат пояснил: предупреждения о запусках баллистических ракет — лишь часть информации, которую получают Силы обороны. Партнеры передают также данные о перемещении российских войск, логистике, оборонных предприятиях и подготовке авиации к атакам. Поэтому отсутствие предупреждений о конкретных ударах не означает прекращения всего обмена информацией. Но на фоне американских угроз это усиливает беспокойство относительно надежности этой поддержки.

К этому в ночь на 14 октября добавились проблемы со Starlink. Сначала о них сообщил Сергей Стерненко, позже ограничения подтвердил советник президента Сергей "Флеш" Бескрестнов. По его словам, SpaceX ограничила работу терминалов военного пакета StarShield при движении со скоростью свыше 160 км/ч. Силы обороны не предупредили об этом, из-за чего сорвался ряд миссий. Обычные терминалы, по сообщению Стерненко, работают; его предположение о причастности администрации Трампа к ограничениям пока не подтверждено.

Разведданные никуда не делись: почему не стоит искать "предательство" со стороны США

Отсутствие предупреждений о российской баллистике ещё не означает, что США прекратили передавать Украине разведданные. Военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев в комментарии Фокусу призывает разделять эти вещи и не делать выводов до появления подтверждений.

"Официальных заявлений о прекращении обмена разведданными не было — ни со стороны Украины, ни со стороны США", — подчеркивает он.

Эксперт приводит пример сообщения о российском танкере с нефтью, который якобы уже прибыл в США. По его словам, эта информация оказалась фейком и показывает, насколько осторожно нужно относиться к новостям на фоне обострения отношений между Киевом и Вашингтоном. Снегирев также не исключает влияния американской предвыборной борьбы: по его мнению, критически настроенные к Трампу СМИ могут распространять информацию, которая работает против его администрации.

Отдельный вопрос — кого именно имел в виду Зеленский, говоря об отсутствии предупреждений.

"Когда украинский президент говорит о том, что партнеры не предупредили, он ведь не имеет в виду Соединённые Штаты", — отмечает эксперт.

Он напоминает о заявлении Эмманюэля Макрона от 15 января 2026 года. Французский президент тогда заявил, что Франция обеспечивает две трети разведывательных возможностей, предоставляемых Украине, тогда как годом ранее подавляющую часть обеспечивали США. Макрон не уточнил, какие виды информации охватывает эта доля.

"Тогда возникает вопрос: о каком недостатке разведданных идет речь? Тем более что европейские партнеры располагают собственными группировками оптических спутников, а также развитыми системами радиоэлектронной и агентурной разведки", — говорит Снегирев.

По его мнению, вопрос об отсутствии предупреждений следует адресовать всем партнерам, участвующим в разведывательной поддержке Украины.

Не менее важно выяснить, чем именно Россия атаковала Киев. Снегирев ссылается на сообщения мониторинговых каналов во время обстрела о возможном применении ракет комплексов С-400 для нанесения ударов по наземным целям. Он рассматривает это как одно из возможных объяснений короткого времени на реагирование, а не как официально установленный тип вооружения.

По оценке эксперта, в зависимости от ракеты дальность может составлять примерно 230–250, 300 или до 400 километров, но время полета остается крайне коротким.

"Это минута, две, три — максимум. То есть отследить это в режиме онлайн практически невозможно", — продолжает он.

Американская поддержка, подчеркивает эксперт, также значительно шире, чем спутниковые снимки или терминалы Starlink. Она включает возможности обработки больших объемов информации с дронов, спутников и радиоперехвата. По его словам, это позволяет украинским силам оперативно получать данные, определять цели и применять беспилотники. Время такого обмена и обработки он оценивает примерно в 15 минут и считает, что у россиян нет аналогичных возможностей в таком объеме.

Снегирев предостерегает от поспешных обвинений в адрес США. Однако даже без подтвержденного прекращения обмена разведданными остается политический вопрос: насколько зависимость от американской поддержки позволяет Вашингтону диктовать условия Киеву?

Переговоры на неравных условиях: сможет ли Трамп заставить Зеленского пойти на уступки

Технологическая зависимость от США ограничивает возможности Украины, но это не означает, что Вашингтон сможет заставить Киев согласиться на любые требования. Политолог Олег Постернак в комментарии Фокусу призывает не воспринимать нынешнюю ситуацию как катастрофу, одновременно готовясь к тому, что американское давление может усилиться.

По его мнению, ограничение связи можно рассматривать как сигнал: администрация Трампа хочет вести переговоры с Украиной, но стремится самостоятельно определять условия этих переговоров.

"Ограничение скорости теоретически следует рассматривать как приглашение к переговорам с администрацией Трампа, но на других условиях. К сожалению, на неравных условиях", — говорит Постернак.

Политолог отмечает, что подтвержденных сведений о прекращении обмена разведданными нет. Однако само технологическое превосходство США дает Вашингтону рычаги влияния, которые Украине сложно игнорировать: чем сильнее зависимость, тем меньше пространства для самостоятельных решений.

В то же время Постернак сомневается, что такой способ давления принесет администрации Трампа желаемый политический результат.

"Вряд ли президент Зеленский — тот человек, который принимает решения под таким грубым, грязным давлением. Если американцы думали, что они сломают Зеленского или украинский народ, они сильно ошибаются", — убежден политолог.

По его мнению, смене власти в Украине могла бы способствовать реализации американских требований. Однако сейчас он не видит ни оснований для этого, ни обстоятельств, которые указывали бы на такое развитие событий.

Поэтому, по мнению Постернака, украинским властям придется действовать дипломатично: пытаться убедить Вашингтон пересмотреть подход к Украине и разъяснять последствия возможных ограничений. В частности, подчеркивать, что своевременная разведывательная информация необходима для защиты гражданского населения и инфраструктуры.

Если ограничение такой поддержки приведет к увеличению числа жертв российских атак, это, по оценке политолога, обернется репутационными потерями и для США. Именно этот аргумент Киев может использовать в переговорах с американской администрацией.

Постернак призывает не преувеличивать масштабы уже подтвержденных проблем: по его мнению, нагнетание в СМИ мешает трезво оценивать ситуацию. Но успокаиваться тоже ещё рано. Украине нужно готовиться к более жестким условиям американской поддержки и разрабатывать сценарии действий на случай дальнейшего давления.

Картели и риск утечки технологий: другая версия американского недовольства

В то время как Олег Постернак рассматривает ограничения как возможный инструмент политического давления, Дмитрий Снегирев предлагает другое объяснение недовольства США — опасения по поводу утечки военных технологий. Эту версию он связывает с сообщениями о возможных связях иностранных боевиков с мексиканскими и колумбийскими наркокартелями.

Поводом для обсуждения стали, в частности, видео, опубликованные Al Jazeera. El País описал кадры, на которых один мужчина называет себя представителем картеля CJNG, а другого связывает с La Chapiza — фракцией картеля Синалоа. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум подтвердила факт проведения расследования, но подчеркнула, что подлинность записей и обстоятельства появления этих людей в Украине еще проверяются.

Снегирёв утверждает, что проблема может касаться подразделений ГУР, и считает, что она выходит за рамки присутствия отдельных мексиканцев: он также говорит о возможных представителях колумбийских картелей. Официального подтверждения этих обвинений в отношении конкретных подразделений в приведенных источниках нет.

Эксперт связывает эти сообщения с интересом Секретной службы США к украинскому опыту противодействия дронам. Заместитель директора службы Мэттью Куинн в интервью "60 Minutes" подтвердил, что её команды работали в Украине и изучали боевой опыт. Однако он не называл картели причиной поездки.

Снегирев напоминает: угроза в адрес американского президента уже имела практическое проявление. Перед покушением на Трампа в Пенсильвании в 2024 году нападавший использовал дрон вблизи места митинга — это подтвердило ФБР. Официальный отчет независимой комиссии также зафиксировал проблемы со своевременным запуском системы противодействия беспилотникам.

По мнению собеседника, если сообщения о связях этих бойцов с картелями подтвердятся, для Вашингтона это будет означать сразу несколько рисков: утечку технической информации, приобретение навыков применения дронов и противодействия им, а также возможный доступ к самим аппаратам.

В качестве примера он приводит ударные дроны Hornet американской компании Perennial Autonomy. Об их применении против российской логистики на глубине до 150 километров сообщали украинские СМИ.

"Встал вопрос о возможности приобретения участниками картелей самих дронов. Представьте себе: этот Hornet с дальностью поражения 150 километров может быть использован при атаке на высших должностных лиц — будь то в Пентагоне или в Белом доме", — говорит Снегирев.

Он предлагает учитывать и жесткую политику Трампа в отношении нелегальной миграции, укрепления границ и борьбы с картелями. По его логике, возможный доступ их представителей к военным технологиям должен был бы вызвать особенно резкую реакцию со стороны США.

"Наши разведчики в очередной раз продемонстрировали, мягко говоря, непрофессионализм. И это не могло не вызвать соответствующей реакции со стороны Соединённых Штатов. То есть она вполне ожидаема", — заявляет эксперт, излагая свою версию причин американского недовольства.

Снегирев проводит параллель с Дебальцевской операцией: по его словам, американские радары попали к россиянам в распакованном виде и вместе с документацией, вместо того чтобы быть уничтоженными. В то же время "Радио Свобода" сообщало о захвате отдельных деталей контрминометных комплексов, но не подтверждало все названные им обстоятельства.

С опасениями относительно захвата вооружения эксперт связывает и первоначальные ограничения на использование "Джавелинов". Он упоминает их размещение на Яворовском полигоне, вдали от фронта. В том же материале "Радио Свобода" приводится заявление Юрия Бутусова о хранении комплексов на складах и необходимости согласовывать их применение с США.

"Раз уж возмущение уже началось, нужно говорить о первопричине: Соединённые Штаты столкнулись с проблемой возможной утечки сверхсекретных технологий и возможности их применения непосредственно на территории США", — считает Снегирёв.

При этом он подчеркивает, насколько американское оружие важно для украинских операций. Эффект ударов по российским транспортным маршрутам — "транспортный локдаун", как он его называет, — Снегирев связывает прежде всего с Hornet и утверждает, что именно эти дроны обеспечили результат.

Поэтому, отвечая на вопрос "что делать дальше", эксперт начинает с требования устранить риски, о которых он говорит, и не допустить присутствия представителей картелей в разведывательных подразделениях.

Связь между сообщениями о картелях, поездкой Секретной службы и нынешними ограничениями на оказание поддержки остаётся версией Снегирёва. Сам эксперт настаивает на том, что эту версию необходимо обсуждать, даже если она вызовет критику в его адрес.

"Я возьму этот удар на себя — не привыкать, как говорится. Но должна быть объективная картина. Если это не исправят, мы окажемся в полной изоляции — политической и военной", — предупреждает он.

Объяснения причин недовольства США у собеседников различаются. Но оба указывают на зависимость, которая сужает возможности Киева. Насколько быстро Украина способна её уменьшить — от этого зависит и устойчивость обороны, и способность отстаивать собственные решения в отношениях с Вашингтоном.