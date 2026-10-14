Под атакой — энергетика: ночью РФ ударила ракетами по всем трем ТЭЦ Киева

Российские террористы во время массированной ракетной атаки на Киев 14 октября целились по теплоэлектроцентралям (ТЭЦ) украинской столицы.

Также враг бил по критически важным объектам в Киевской области, обеспечивающим питание столицы и центральных регионов, сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

По его словам, целью российской баллистики являлись объекты энергосистемы в Киеве, Харькове и области.

Глава Кабмина констатировал рост количества пострадавших после вечернего удара по многоэтажке в Киеве: двое погибших, 25 раненых. Еще один человек погиб и один пострадал от утреннего удара по столице.

Кроме энергетики, враг бил по транспортной инфраструктуре В пяти областях были атакованы железнодорожные объекты. Благодаря заблаговременной эвакуации никто не пострадал.

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Сейчас энергетики и спасатели работают на местах ночной атаки. Продолжается тушение пожаров и разбор завалов. Специалисты уже начали первоочередные восстановительные работы на атакуемых объектах.

По информации Воздушных сил ВСУ, враг атаковал Украину 39 ракетами и 128 дронами разных типов. Силам противовоздушной обороны удалось сбить четыре ракеты и нейтрализовать 115 беспилотников. Попадание ракет и ударных БпЛА зафиксировано на 22 локациях. Еще на восьми локациях упали обломки.

Фото: Воздушные силы ВСУ

По словам начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, партнеры сначала не сообщили о баллистике, но три последующих волны атак ночью были уже с предупреждениями от них.

"Первое сообщение мы дали около 22.40 о том, что не было сообщений от партнеров о баллистике. Но уже в следующие три волны атак сообщения от партнеров о применении баллистики звучали", — заявил он.

После обстрелов в Киеве начались проблемы с электроснабжением, и ДТЭК ввел аварийные отключения.

В свою очередь "Киевводоканал" предупредил о проблемах с напряжением в системе водоснабжения города.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что после очередной варварской атаки россиян без света остались не менее 600 тысяч людей.

Напомним, РФ ударила по западным регионам Украины реактивными дронами.

Также сообщалось, что РФ нанесла удар по ТЭЦ-4.