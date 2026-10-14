В Киеве начались проблемы с водоснабжением: каким районам грозят перебои

Из-за вражеских обстрелов Киева в ночь на 14 октября обесточена одна из водопроводных насосных станций столицы.

С пониженным давлением в водопроводной сети или временным отсутствием водоснабжения могут столкнуться жители Печерского района, сообщили в "Киевводоканале".

Что касается городской системы водоотвода, то она работает в штатном режиме.

"Специалисты Киевводоканала совместно с энергетиками работают над устранением проблемы и принимают все необходимые меры для скорейшего восстановления стабильного водоснабжения", — заверили коммунальщики.

Сегодня же в Киеве ввели и аварийные отключения электричества. Причина та же — массированная ночная атака баллистикой на энергообъекты столицы.

Ранее сообщалось, что город готовится к "режиму выживания" зимой 2026-2027 годов. Украинская столица накапливает запасы топлива, продовольствия и воды, строит резервные системы отопления. Впрочем, возможен масштабный кризис, если ухудшится ситуация с водоснабжением.

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В свою очередь РФ усиливает атаки на энергообъекты как центра Украины, так и других регионов. Только этой ночью враг применил 39 баллистик и более 120 дронов и барражирующих боеприпасов против энергетики и критической инфраструктуры в Киеве, Киевской области и Харькове, заявил президент Владимир Зеленский.

Напомним, пару дней назад директор ассоциации "Укрводоканалекология" Александр Шкин, заявил, что во время длительных отключений электроэнергии в Украине могут ввести графики водоснабжения. По его словам, автономные источники питания не смогут бесперебойно обеспечивать работу систем водоснабжения.