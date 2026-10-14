В Киеве ввели аварийные отключения света

Из-за атак российских террористов на Киев в столице начались аварийные отключения электроэнергии.

Графики почасовых отключений не действуют в Дарницком, Днепровском, Печерском, Соломенском и в части Голосеевского района столицы, сообщили в ДТЭК.

Энергетики уже работают, чтобы как можно скорее вернуть свет во все дома.

В 07:15 утра 14 октября мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что энергообъекты Киева подверглись массированной атаке, после чего в городе начались перебои со светом.

Для ударов ВС РФ использовали в том числе баллистические ракеты. Точное их количество пока не называется, но, по данным мониторинговых каналов, их было в общей сложности около 25.

Утром враг продолжил терроризировать Украину реактивными дронами.

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Россияне работают над усовершенствованием средств воздушного поражения, чтобы причинить максимальный ущерб не только энергетике, но и максимально усложнить жизнь мирных граждан. По информации Сергея Бескрестнова, они, например, увеличили дальность полета реактивных дронов "Герань-4", которые способны преодолевать уже более 800 км.

Напомним, во время вечернего ракетного обстрела Киева 13 октября основной целью врага стали объекты энергетики, в частности ТЭЦ-4. При этом Украина не получала от партнеров никаких предупреждений о потенциальной угрозе.