Больше, чем ожидалось: "Флеш" назвал опасную опцию "Герань-4"

Российские террористы активно начали "прощупывать" западные регионы Украины, и только за последние дни запустили туда несколько десятков ударных дронов.

Беспилотники запускались из Крыма через Одессу, вдоль Молдовы и летели на запад страны. Четыре из них долетели до Львова, преодолев 820 км, еще несколько пролетели еще больше — 880 километров, добравшись до Луцка, констатирует советник президента Сергей "Флеш" Бескрестнов".

По его словам, чтобы преодолеть такое расстояние, "Гераны-4" держались на высоте 5-6 километров и поддерживали среднюю скорость 320-380 км/ч.

"Таким образом, наш противник изучает возможности атаки западных областей Украины реактивными "Шахедами" по разным направлениям. Максимальная дальность полета "Гераны-4" оказалась несколько больше, чем ожидалось", — пишет эксперт по радиотехнологиям.

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Фото: Сергей Флэш/ Telegram

Он предполагает, что для достижения такого расстояния противник снизил боевую часть дрона.

"Герань-4": быстрый и "незаметный"

"Герань-4" оснащен турбореактивным двигателем, поэтому более быстрый, чем винтовые модели дронов. На нем установлена система оптической навигации на базе полетного контроллера "Сусанин". Это позволяет беспилотнику ориентироваться без спутниковой связи. Местность сверяется с заранее загруженными снимками.

Кроме того, эта навигация делает его невосприимчивым к средствам РЭБ.

Ранее заявлялось, что дальность полета дрона "Герань-4" составляет до 450 км, а максимальная высота — до 5 км. Масса боевой части составляет — от 50 кг до 90 кг

Напомним, днем 13 октября российский реактивный БПЛА нанес удар в окрестностях Львова: в селе Малехов были повреждены жилые дома, власти сообщили о раненых.

Кроме того, 13 октября днем Россия нанесла удар по Ровно, поразив учебное заведение: известно о многочисленных раненых.

Вечером того же дня российские ударные беспилотники долетели не только до Киева, где атаковали жилой многоквартирный дом, но и до Луцка, Хмельницкого и Тернополя.

Также сообщалось, что РФ строит возле Миллерово дрон-порт для запуска "Герань-5".